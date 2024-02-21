https://ria.ru/20240221/bank-1928649960.html

АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта

АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта - РИА Новости, 21.02.2024

АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта 2024 года, также агентство предварительно оценило страховые... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:40

2024-02-21T09:40

2024-02-21T09:50

экономика

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта 2024 года, также агентство предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам "Киви банка" в 4,6 миллиарда рублей, сообщает АСВ."Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года... По данным отчетности банка на 1 января 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240221/qiwi-1928650752.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, агентство по страхованию вкладов