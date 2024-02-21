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АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта - РИА Новости, 21.02.2024
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09:40 21.02.2024 (обновлено: 09:50 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/bank-1928649960.html
АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта
АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта - РИА Новости, 21.02.2024
АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта 2024 года, также агентство предварительно оценило страховые... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:40
2024-02-21T09:50
экономика
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта 2024 года, также агентство предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам "Киви банка" в 4,6 миллиарда рублей, сообщает АСВ."Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года... По данным отчетности банка на 1 января 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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экономика, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Агентство по страхованию вкладов
АСВ начнет выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта

АСВ предварительно оценило выплаты вкладчикам КИВИ банка в 4,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАгентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта 2024 года, также агентство предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам "Киви банка" в 4,6 миллиарда рублей, сообщает АСВ.
"Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года... По данным отчетности банка на 1 января 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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