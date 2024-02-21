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В ДНР боевику "Азова"*, зарезавшему сослуживца, дали 25 лет - РИА Новости, 21.02.2024
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17:53 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/azov-1928807576.html
В ДНР боевику "Азова"*, зарезавшему сослуживца, дали 25 лет
В ДНР боевику "Азова"*, зарезавшему сослуживца, дали 25 лет - РИА Новости, 21.02.2024
В ДНР боевику "Азова"*, зарезавшему сослуживца, дали 25 лет
Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы бывшего боевика националистического полка "Азов"* Артема Ступницкого, который зарезал мужчину, заподозренного РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:53
2024-02-21T17:53
батальон "азов"
происшествия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы бывшего боевика националистического полка "Азов"* Артема Ступницкого, который зарезал мужчину, заподозренного украинским командованием в сотрудничестве с Россией, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Ступницкий признан виновным по пунктам "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ступницкого к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. Ранее Ступницкий рассказал РИА Новости, что в мирной жизни он жил в Житомире и был вокалистом известной в местных кругах металлической группы Putrefaction. Однако в 2015 году он решил пойти в украинскую армию, чтобы заработать - тогда он рассчитывал, что принимать участие в боевых действиях не придется. Тогда Ступницкий заявлял, что в полку "Азов"* он служил делопроизводителем, из-за чего не имел большого уважения среди сослуживцев, считавшего его "штабной крысой". Поэтому когда командир приказал ему убить мужчину, подозреваемого в передаче координат боевиков российским военным, Ступницкий без раздумий три раза ударил того ножом. Мужчина скончался. Убийц не остановило даже то, что подозреваемый оказался их сослуживцем по 12-й бригаде Нацгвардии Украины (куда входил и "Азов"*) - музыкантом из военного оркестра. Как сообщили журналистам в СК РФ, Ступницкий вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240103/molchanie-1919529347.html
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батальон "азов", происшествия, донецкая народная республика
Батальон "Азов", Происшествия, Донецкая Народная Республика
В ДНР боевику "Азова"*, зарезавшему сослуживца, дали 25 лет

Боевику "Азова", зарезавшему сослуживца за возможную работу на РФ, дали 25 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы бывшего боевика националистического полка "Азов"* Артема Ступницкого, который зарезал мужчину, заподозренного украинским командованием в сотрудничестве с Россией, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Ступницкий признан виновным по пунктам "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ступницкого к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
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Ранее Ступницкий рассказал РИА Новости, что в мирной жизни он жил в Житомире и был вокалистом известной в местных кругах металлической группы Putrefaction. Однако в 2015 году он решил пойти в украинскую армию, чтобы заработать - тогда он рассчитывал, что принимать участие в боевых действиях не придется.
Тогда Ступницкий заявлял, что в полку "Азов"* он служил делопроизводителем, из-за чего не имел большого уважения среди сослуживцев, считавшего его "штабной крысой". Поэтому когда командир приказал ему убить мужчину, подозреваемого в передаче координат боевиков российским военным, Ступницкий без раздумий три раза ударил того ножом. Мужчина скончался. Убийц не остановило даже то, что подозреваемый оказался их сослуживцем по 12-й бригаде Нацгвардии Украины (куда входил и "Азов"*) - музыкантом из военного оркестра.
Как сообщили журналистам в СК РФ, Ступницкий вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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