В ДНР боевику "Азова"*, зарезавшему сослуживца, дали 25 лет
Боевику "Азова", зарезавшему сослуживца за возможную работу на РФ, дали 25 лет
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет лишения свободы бывшего боевика националистического полка "Азов"* Артема Ступницкого, который зарезал мужчину, заподозренного украинским командованием в сотрудничестве с Россией, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Ступницкий признан виновным по пунктам "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ступницкого к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
Ранее Ступницкий рассказал РИА Новости, что в мирной жизни он жил в Житомире и был вокалистом известной в местных кругах металлической группы Putrefaction. Однако в 2015 году он решил пойти в украинскую армию, чтобы заработать - тогда он рассчитывал, что принимать участие в боевых действиях не придется.
Тогда Ступницкий заявлял, что в полку "Азов"* он служил делопроизводителем, из-за чего не имел большого уважения среди сослуживцев, считавшего его "штабной крысой". Поэтому когда командир приказал ему убить мужчину, подозреваемого в передаче координат боевиков российским военным, Ступницкий без раздумий три раза ударил того ножом. Мужчина скончался. Убийц не остановило даже то, что подозреваемый оказался их сослуживцем по 12-й бригаде Нацгвардии Украины (куда входил и "Азов"*) - музыкантом из военного оркестра.
* Запрещенная в России террористическая организация.