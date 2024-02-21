https://ria.ru/20240221/azerbaydzhan-1928694455.html

В России задержали гражданина Азербайджана по запросу Армении

В России задержали гражданина Азербайджана по запросу Армении - РИА Новости, 21.02.2024

В России задержали гражданина Азербайджана по запросу Армении

В московском аэропорту "Домодедово" по запросу Армении задержан гражданин Азербайджана, сообщило в среду азербайджанское посольство в Москве. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:38

2024-02-21T12:38

2024-02-21T12:38

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армения

россия

полад бюльбюль

домодедово (аэропорт)

снг

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В московском аэропорту "Домодедово" по запросу Армении задержан гражданин Азербайджана, сообщило в среду азербайджанское посольство в Москве. "Сегодня ночью в московском аэропорту "Домодедово" по запросу Армении был задержан гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы. Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ", - сообщило посольство Азербайджана в РФ в своем Telegram-канале.Как указали в дипмиссии, по поручению азербайджанского посла в Москве Полада Бюльбюль оглы в аэропорт были направлены консул и вице-консул, которые выяснили обстановку на месте, сейчас дипломаты находятся рядом с задержанным. Кроме того, приглашённый посольством адвокат провел с Кямилем Зейналлы встречу, во время которой объяснил его права, предусмотренные законом. "Посольство Азербайджанской Республики предпринимает необходимые правовые действия в рамках законодательства Российской Федерации и прилагает все усилия в целях обеспечения прав задержанного", - добавили в дипмиссии.

https://ria.ru/20240221/migranty-1928641258.html

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в мире, азербайджан, армения, россия, полад бюльбюль, домодедово (аэропорт), снг