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СМИ рассказали о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
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22:41 21.02.2024 (обновлено: 00:24 22.02.2024)
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928858025.html
СМИ рассказали о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
СМИ рассказали о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ рассказали о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
Военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки в ДНР "без предварительного согласования", сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских солдат. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-21T22:41
2024-02-22T00:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки в ДНР "без предварительного согласования", сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских солдат.В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российские военные в тот же день полностью освободили Авдеевку.По данным Washington Post, выход ВСУ из города был хаотичным и плохо спланированным. Как заявил один украинский солдат, пожелавший остаться неизвестным, некоторым военным, в частности, приказали занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами."Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и их усталость вынудила их покинуть свои позиции "без предварительного согласования", - говорится в сообщении газеты. Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей также признался, что не всем украинским военным удалось выбраться из города."Его взвод уже передислоцирован в районы вокруг города и теперь ведет боевые действия в "очень сложной ситуации", - пишет издание.По словам Сергея, сдача Авдеевки "психологически сломала" некоторых солдат."Большинство людей от всего этого в шоке", - добавил он.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки

WP: отступление ВСУ из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки в ДНР "без предварительного согласования", сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских солдат.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российские военные в тот же день полностью освободили Авдеевку.
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По данным Washington Post, выход ВСУ из города был хаотичным и плохо спланированным. Как заявил один украинский солдат, пожелавший остаться неизвестным, некоторым военным, в частности, приказали занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами.
«
"Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и их усталость вынудила их покинуть свои позиции "без предварительного согласования", - говорится в сообщении газеты.
Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей также признался, что не всем украинским военным удалось выбраться из города.
"Его взвод уже передислоцирован в районы вокруг города и теперь ведет боевые действия в "очень сложной ситуации", - пишет издание.
По словам Сергея, сдача Авдеевки "психологически сломала" некоторых солдат.
"Большинство людей от всего этого в шоке", - добавил он.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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