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Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928856412.html
Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев
Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2024
Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев
Взятие Авдеевки было сложной задачей, ведь украинские войска не один год создавали там укрепрайон, но российские военные блестяще с этим справились, заявил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:17
2024-02-21T22:17
специальная военная операция на украине
авдеевка
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взятие Авдеевки было сложной задачей, ведь украинские войска не один год создавали там укрепрайон, но российские военные блестяще с этим справились, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьёзные сооружения – фортифакционные, защитные, – и это позволяло держать этот населённый пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооружённые силы с этим блестяще справились. Хочу всех поздравить ещё раз с этим событием", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Полный текст интервью читайте завтра в 15.00.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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авдеевка, дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Дмитрий Медведев, Россия
Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев

Медведев: взятии Авдеевки было сложным, укрепрайон там создавали не один год

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взятие Авдеевки было сложной задачей, ведь украинские войска не один год создавали там укрепрайон, но российские военные блестяще с этим справились, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьёзные сооружения – фортифакционные, защитные, – и это позволяло держать этот населённый пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооружённые силы с этим блестяще справились. Хочу всех поздравить ещё раз с этим событием", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Полный текст интервью читайте завтра в 15.00.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДмитрий МедведевРоссия
 
 
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