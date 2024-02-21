https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928856412.html
Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев
Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2024
Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев
Взятие Авдеевки было сложной задачей, ведь украинские войска не один год создавали там укрепрайон, но российские военные блестяще с этим справились, заявил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:17
2024-02-21T22:17
2024-02-21T22:17
специальная военная операция на украине
авдеевка
дмитрий медведев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928570070_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_14490225703fc4b2be82280ead6ff906.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взятие Авдеевки было сложной задачей, ведь украинские войска не один год создавали там укрепрайон, но российские военные блестяще с этим справились, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьёзные сооружения – фортифакционные, защитные, – и это позволяло держать этот населённый пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооружённые силы с этим блестяще справились. Хочу всех поздравить ещё раз с этим событием", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Полный текст интервью читайте завтра в 15.00.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
авдеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928570070_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9f161a96282880f95aa85f33b0609e44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Дмитрий Медведев, Россия
Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев
Медведев: взятии Авдеевки было сложным, укрепрайон там создавали не один год