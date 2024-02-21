https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928856412.html

Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев

Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2024

Освобождение Авдеевки было сложной задачей, заявил Медведев

Взятие Авдеевки было сложной задачей, ведь украинские войска не один год создавали там укрепрайон, но российские военные блестяще с этим справились, заявил... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T22:17

2024-02-21T22:17

2024-02-21T22:17

специальная военная операция на украине

авдеевка

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взятие Авдеевки было сложной задачей, ведь украинские войска не один год создавали там укрепрайон, но российские военные блестяще с этим справились, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьёзные сооружения – фортифакционные, защитные, – и это позволяло держать этот населённый пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооружённые силы с этим блестяще справились. Хочу всех поздравить ещё раз с этим событием", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Полный текст интервью читайте завтра в 15.00.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авдеевка, дмитрий медведев, россия