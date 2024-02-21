https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928855965.html

Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских войск

Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских войск - РИА Новости, 21.02.2024

Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских войск

Взятие Вооруженными силами РФ Авдеевки - это крупный успех, все, кто принимал участие в этой операции, - герои, заявил замруководителя Совбеза России,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T22:10

2024-02-21T22:10

2024-02-21T22:12

в мире

авдеевка

донецк

россия

александр сырский

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взятие Вооруженными силами РФ Авдеевки - это крупный успех, все, кто принимал участие в этой операции, - герои, заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Если говорить об Авдеевке, вчера был дан анализ того, что произошло. Это, безусловно, крупный успех российских вооружённых сил. Все, кто принимал участие в этой операции, - герои. И об этом нужно прямо говорить", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Это, конечно, не Сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв", - добавил Медведев. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Полный текст интервью читайте завтра в 15.00 на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

авдеевка

донецк

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, авдеевка, донецк, россия, александр сырский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины