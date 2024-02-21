Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских войск
Медведев об Авдеевке: это крупный успех, все участники операции — герои
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки
Бойцы 55-й мотострелковой бригады ЦВО на зачистке Авдеевки . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взятие Вооруженными силами РФ Авдеевки - это крупный успех, все, кто принимал участие в этой операции, - герои, заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
«
"Если говорить об Авдеевке, вчера был дан анализ того, что произошло. Это, безусловно, крупный успех российских вооружённых сил. Все, кто принимал участие в этой операции, - герои. И об этом нужно прямо говорить", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
«
"Это, конечно, не Сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв", - добавил Медведев.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Полный текст интервью читайте завтра в 15.00 на сайте ria.ru.