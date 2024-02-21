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Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО

Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО - РИА Новости, 21.02.2024

Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о запуске на региональном портале цифровой РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:16

2024-02-21T15:16

2024-02-21T15:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о запуске на региональном портале цифровой услуги для признания квартир непригодными для проживания, сообщил телеканал “360”.Теперь заявление о непригодности квартиры для проживания можно подавать в онлайн-режиме, а отслеживать процесс рассмотрения заявки необходимо в личном кабинете."Интерактивная форма в карточке услуги максимально проста и понятна. Перед началом заполнения заявки на экран выводится информационное сообщение со списком обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически", – сказала Куртяник.Непригодной для проживания могут признать квартиру, которая не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, сильно повреждена или представляет какую-либо опасность.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)