https://ria.ru/20240221/avariynoe-1928746476.html
Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО
Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО - РИА Новости, 21.02.2024
Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о запуске на региональном портале цифровой РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:16
2024-02-21T15:16
2024-02-21T15:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924617565_0:102:3072:1829_1920x0_80_0_0_32772b51532db548e91d558149ca06b1.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о запуске на региональном портале цифровой услуги для признания квартир непригодными для проживания, сообщил телеканал “360”.Теперь заявление о непригодности квартиры для проживания можно подавать в онлайн-режиме, а отслеживать процесс рассмотрения заявки необходимо в личном кабинете."Интерактивная форма в карточке услуги максимально проста и понятна. Перед началом заполнения заявки на экран выводится информационное сообщение со списком обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически", – сказала Куртяник.Непригодной для проживания могут признать квартиру, которая не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, сильно повреждена или представляет какую-либо опасность.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924617565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44518479bc959baeacecde340ff5cfa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о запуске на региональном портале цифровой услуги для признания квартир непригодными для проживания, сообщил телеканал “360”.
Теперь заявление о непригодности квартиры для проживания можно подавать в онлайн-режиме, а отслеживать процесс рассмотрения заявки необходимо в личном кабинете.
"Интерактивная форма в карточке услуги максимально проста и понятна. Перед началом заполнения заявки на экран выводится информационное сообщение со списком обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически", – сказала Куртяник.
Непригодной для проживания могут признать квартиру, которая не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, сильно повреждена или представляет какую-либо опасность.