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Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО - РИА Новости, 21.02.2024
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Новости Подмосковья
 
15:16 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/avariynoe-1928746476.html
Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО
Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО - РИА Новости, 21.02.2024
Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о запуске на региональном портале цифровой РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:16
2024-02-21T15:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о запуске на региональном портале цифровой услуги для признания квартир непригодными для проживания, сообщил телеканал “360”.Теперь заявление о непригодности квартиры для проживания можно подавать в онлайн-режиме, а отслеживать процесс рассмотрения заявки необходимо в личном кабинете."Интерактивная форма в карточке услуги максимально проста и понятна. Перед началом заполнения заявки на экран выводится информационное сообщение со списком обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически", – сказала Куртяник.Непригодной для проживания могут признать квартиру, которая не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, сильно повреждена или представляет какую-либо опасность.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Цифровую услугу по признанию жилья непригодными к проживанию запустили в МО

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТрещины на многоэтажном доме
Трещины на многоэтажном доме - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала о запуске на региональном портале цифровой услуги для признания квартир непригодными для проживания, сообщил телеканал “360”.
Теперь заявление о непригодности квартиры для проживания можно подавать в онлайн-режиме, а отслеживать процесс рассмотрения заявки необходимо в личном кабинете.
"Интерактивная форма в карточке услуги максимально проста и понятна. Перед началом заполнения заявки на экран выводится информационное сообщение со списком обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически", – сказала Куртяник.
Непригодной для проживания могут признать квартиру, которая не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, сильно повреждена или представляет какую-либо опасность.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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