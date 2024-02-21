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Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН - РИА Новости, 21.02.2024
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22:23 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/aurus-1928856861.html
Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН
Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН - РИА Новости, 21.02.2024
Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН
Передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:23
2024-02-21T22:23
в мире
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
государственный департамент сша
aurus
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Я видел эти сообщения, но я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как "роскошный автомобиль российского производства". Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию. Не уверен, что если бы я покупал роскошный автомобиль, я бы стал искать его в России, даже если бы не было санкций", - заявил Миллер на брифинге. Он подчеркнул, что передача автомобиля "нарушает санкции СБ ООН". Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus.
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в мире, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, государственный департамент сша, aurus
В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Государственный департамент США, Aurus
Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН

Госдеп: передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСедан Aurus Senat
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Седан Aurus Senat. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«
"Я видел эти сообщения, но я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как "роскошный автомобиль российского производства". Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию. Не уверен, что если бы я покупал роскошный автомобиль, я бы стал искать его в России, даже если бы не было санкций", - заявил Миллер на брифинге.
Он подчеркнул, что передача автомобиля "нарушает санкции СБ ООН".
Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Кремле рассказали, почему Ким Чен Ыну подарили Aurus
20 февраля, 12:45
 
В миреКим Чен ЫнВладимир ПутинДмитрий ПесковГосударственный департамент СШАAurus
 
 
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