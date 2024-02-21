https://ria.ru/20240221/aurus-1928856861.html
Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН
Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН - РИА Новости, 21.02.2024
Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН
Передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:23
2024-02-21T22:23
2024-02-21T22:23
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дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Я видел эти сообщения, но я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как "роскошный автомобиль российского производства". Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию. Не уверен, что если бы я покупал роскошный автомобиль, я бы стал искать его в России, даже если бы не было санкций", - заявил Миллер на брифинге. Он подчеркнул, что передача автомобиля "нарушает санкции СБ ООН". Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, государственный департамент сша, aurus
В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Государственный департамент США, Aurus
Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН
Госдеп: передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН