https://ria.ru/20240221/aurus-1928856861.html

Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН

Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН - РИА Новости, 21.02.2024

Госдеп считает подаренный лидеру КНДР Aurus нарушением санкций ООН

Передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T22:23

2024-02-21T22:23

2024-02-21T22:23

в мире

ким чен ын

владимир путин

дмитрий песков

государственный департамент сша

aurus

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Передача Россией автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Я видел эти сообщения, но я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как "роскошный автомобиль российского производства". Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию. Не уверен, что если бы я покупал роскошный автомобиль, я бы стал искать его в России, даже если бы не было санкций", - заявил Миллер на брифинге. Он подчеркнул, что передача автомобиля "нарушает санкции СБ ООН". Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus.

https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928430473.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, государственный департамент сша, aurus