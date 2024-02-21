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Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату - РИА Новости, 22.02.2024
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23:05 21.02.2024 (обновлено: 00:47 22.02.2024)
https://ria.ru/20240221/arest-1928859157.html
Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату
Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату - РИА Новости, 22.02.2024
Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату
Мещанский суд Москвы отправил под арест до апреля главу Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-21T23:05
2024-02-22T00:47
происшествия
москва
россия
станислав иванов
михаил брагин
всероссийское общество глухих
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под арест до апреля главу Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде.В инстанции уточнили, что Иванов вместе с "группой лиц" подозревается в растрате "путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости" принадлежавшей общество недвижимости, в результате чего организация понесла значительный ущерб.Какова сумма ущерба в суде не сообщили.В Telegram-канале общества уточнили, что Иванов останется в СИЗО до 8 апреля. Как сообщалось на сайте Всероссийского общества глухих (ВОГ), помимо Иванова были задержаны: первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков; вице-президент ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон; председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко, и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих.
https://ria.ru/20240220/rakova-1928567587.html
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происшествия, москва, россия, станислав иванов, михаил брагин, всероссийское общество глухих
Происшествия, Москва, Россия, Станислав Иванов, Михаил Брагин, Всероссийское общество глухих
Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату

Суд арестовал до апреля главу Всероссийского общества глухих Иванова за растрату

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под арест до апреля главу Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде.
В инстанции уточнили, что Иванов вместе с "группой лиц" подозревается в растрате "путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости" принадлежавшей общество недвижимости, в результате чего организация понесла значительный ущерб.
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Какова сумма ущерба в суде не сообщили.
В Telegram-канале общества уточнили, что Иванов останется в СИЗО до 8 апреля.
Как сообщалось на сайте Всероссийского общества глухих (ВОГ), помимо Иванова были задержаны: первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков; вице-президент ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон; председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко, и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих.
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