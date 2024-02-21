https://ria.ru/20240221/arest-1928859157.html

Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату

Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату - РИА Новости, 22.02.2024

Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату

Мещанский суд Москвы отправил под арест до апреля главу Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-21T23:05

2024-02-21T23:05

2024-02-22T00:47

происшествия

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россия

станислав иванов

михаил брагин

всероссийское общество глухих

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под арест до апреля главу Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде.В инстанции уточнили, что Иванов вместе с "группой лиц" подозревается в растрате "путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости" принадлежавшей общество недвижимости, в результате чего организация понесла значительный ущерб.Какова сумма ущерба в суде не сообщили.В Telegram-канале общества уточнили, что Иванов останется в СИЗО до 8 апреля. Как сообщалось на сайте Всероссийского общества глухих (ВОГ), помимо Иванова были задержаны: первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков; вице-президент ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон; председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко, и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих.

https://ria.ru/20240220/rakova-1928567587.html

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, станислав иванов, михаил брагин, всероссийское общество глухих