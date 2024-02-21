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Журналистке из Читы продлили арест по делу о сотрудничестве с иностранцами - РИА Новости, 21.02.2024
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11:12 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/arest-1928668863.html
Журналистке из Читы продлили арест по делу о сотрудничестве с иностранцами
Журналистке из Читы продлили арест по делу о сотрудничестве с иностранцами - РИА Новости, 21.02.2024
Журналистке из Читы продлили арест по делу о сотрудничестве с иностранцами
Лефортовский суд Москвы продлил до мая арест россиянке Нике Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:12
2024-02-21T11:12
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил до мая арест россиянке Нике Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией, сообщили РИА Новости в суде. "Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Новак Ники Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, на 3 месяца 1 сутки, то есть до 25 мая", - сказали в суде. Столичный суд арестовал Новак в декабре прошлого года. Тогда в инстанции уточнили, что женщина является представителем иностранной организации и обвиняется в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Подробностей о сути обвинения в суде не сообщили из-за секретности. По данным портала chita.ru, Новак родилась в 1992 году в Краснокаменске. Работала журналистом во множестве изданий, в том числе на телеканале ЗабТВ, портале заб.ру и в признанном СМИ-иноагентом "Сибирь.Реалии"*.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, чита, москва, россия
Происшествия, Чита, Москва, Россия
Журналистке из Читы продлили арест по делу о сотрудничестве с иностранцами

Лефортовский суд продлил до мая арест журналистке Нике Новак из Читы

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил до мая арест россиянке Нике Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Новак Ники Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, на 3 месяца 1 сутки, то есть до 25 мая", - сказали в суде.
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Столичный суд арестовал Новак в декабре прошлого года. Тогда в инстанции уточнили, что женщина является представителем иностранной организации и обвиняется в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Подробностей о сути обвинения в суде не сообщили из-за секретности.
По данным портала chita.ru, Новак родилась в 1992 году в Краснокаменске. Работала журналистом во множестве изданий, в том числе на телеканале ЗабТВ, портале заб.ру и в признанном СМИ-иноагентом "Сибирь.Реалии"*.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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