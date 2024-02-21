https://ria.ru/20240221/arest-1928668863.html

Журналистке из Читы продлили арест по делу о сотрудничестве с иностранцами

Журналистке из Читы продлили арест по делу о сотрудничестве с иностранцами - РИА Новости, 21.02.2024

Журналистке из Читы продлили арест по делу о сотрудничестве с иностранцами

Лефортовский суд Москвы продлил до мая арест россиянке Нике Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:12

2024-02-21T11:12

2024-02-21T11:12

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил до мая арест россиянке Нике Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией, сообщили РИА Новости в суде. "Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Новак Ники Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, на 3 месяца 1 сутки, то есть до 25 мая", - сказали в суде. Столичный суд арестовал Новак в декабре прошлого года. Тогда в инстанции уточнили, что женщина является представителем иностранной организации и обвиняется в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Подробностей о сути обвинения в суде не сообщили из-за секретности. По данным портала chita.ru, Новак родилась в 1992 году в Краснокаменске. Работала журналистом во множестве изданий, в том числе на телеканале ЗабТВ, портале заб.ру и в признанном СМИ-иноагентом "Сибирь.Реалии"*.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240221/zaderzhanie-1928652434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чита, москва, россия