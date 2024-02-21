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Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах - РИА Новости, 21.02.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:17 21.02.2024 (обновлено: 10:48 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/anakonda-1928631753.html
Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах
Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах - РИА Новости, 21.02.2024
Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах
Генетическое исследование позволило выделить новый вид анаконд, сообщается в научной статье в журнале Diversity. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:17
2024-02-21T10:48
наука
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колумбия
биология
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Генетическое исследование позволило выделить новый вид анаконд, сообщается в научной статье в журнале Diversity.Международная группа ученых провела масштабное исследование для уточнения классификации анаконд. Выяснилось, что вид Гигантская анаконда следует разделить на две новых группы — северную и южную — из-за больших отличий в геноме."Главной находкой стало выделение двух различных клад внутри Eunectes murinus, открывшее два вида — скрытых, но глубоко различающихся генетически", — отметили ученые.Новый вид Северная гигантская анаконда встречается в бассейне реки Ориноко в Венесуэле и Колумбии.По мнению авторов статьи, их находка может сыграть большую роль в сохранении самых больших змей на планете. Исследование показало, что зоологи плохо представляют себе истинное разнообразие южноамериканской фауны и должны лучше принимать во внимание различия в образе жизни и численности анаконд в разных регионах.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html
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венесуэла, колумбия, биология
Наука, Венесуэла, Колумбия, биология
Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах

Международная команда биологов выделила новый вид самых больших в мире змей

© Фото : Diversity (2024). DOI: 10.3390/d16020127Ранее не известный вид зеленой анаконды
Ранее не известный вид зеленой анаконды - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Diversity (2024). DOI: 10.3390/d16020127
Ранее не известный вид зеленой анаконды
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Генетическое исследование позволило выделить новый вид анаконд, сообщается в научной статье в журнале Diversity.
Международная группа ученых провела масштабное исследование для уточнения классификации анаконд. Выяснилось, что вид Гигантская анаконда следует разделить на две новых группы — северную и южную — из-за больших отличий в геноме.
"Главной находкой стало выделение двух различных клад внутри Eunectes murinus, открывшее два вида — скрытых, но глубоко различающихся генетически", — отметили ученые.
Новый вид Северная гигантская анаконда встречается в бассейне реки Ориноко в Венесуэле и Колумбии.
По мнению авторов статьи, их находка может сыграть большую роль в сохранении самых больших змей на планете. Исследование показало, что зоологи плохо представляют себе истинное разнообразие южноамериканской фауны и должны лучше принимать во внимание различия в образе жизни и численности анаконд в разных регионах.
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НаукаВенесуэлаКолумбиябиология
 
 
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