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Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах
Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах - РИА Новости, 21.02.2024
Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах
Генетическое исследование позволило выделить новый вид анаконд, сообщается в научной статье в журнале Diversity. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:17
2024-02-21T07:17
2024-02-21T10:48
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Генетическое исследование позволило выделить новый вид анаконд, сообщается в научной статье в журнале Diversity.Международная группа ученых провела масштабное исследование для уточнения классификации анаконд. Выяснилось, что вид Гигантская анаконда следует разделить на две новых группы — северную и южную — из-за больших отличий в геноме."Главной находкой стало выделение двух различных клад внутри Eunectes murinus, открывшее два вида — скрытых, но глубоко различающихся генетически", — отметили ученые.Новый вид Северная гигантская анаконда встречается в бассейне реки Ориноко в Венесуэле и Колумбии.По мнению авторов статьи, их находка может сыграть большую роль в сохранении самых больших змей на планете. Исследование показало, что зоологи плохо представляют себе истинное разнообразие южноамериканской фауны и должны лучше принимать во внимание различия в образе жизни и численности анаконд в разных регионах.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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венесуэла, колумбия, биология
Наука, Венесуэла, Колумбия, биология
Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах
Международная команда биологов выделила новый вид самых больших в мире змей
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Генетическое исследование позволило выделить новый вид анаконд, сообщается в научной статье
в журнале Diversity.
Международная группа ученых провела масштабное исследование для уточнения классификации анаконд. Выяснилось, что вид Гигантская анаконда следует разделить на две новых группы — северную и южную — из-за больших отличий в геноме.
"Главной находкой стало выделение двух различных клад внутри Eunectes murinus, открывшее два вида — скрытых, но глубоко различающихся генетически", — отметили ученые.
Новый вид Северная гигантская анаконда встречается в бассейне реки Ориноко в Венесуэле
и Колумбии
.
По мнению авторов статьи, их находка может сыграть большую роль в сохранении самых больших змей на планете. Исследование показало, что зоологи плохо представляют себе истинное разнообразие южноамериканской фауны и должны лучше принимать во внимание различия в образе жизни и численности анаконд в разных регионах.
В Московском зоопарке открыли самую большую в мире экспозицию змей