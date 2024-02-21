https://ria.ru/20240221/aktivy-1928624221.html

В МИД пригрозили мерами в случае изъятия Киевом российских активов

В МИД пригрозили мерами в случае изъятия Киевом российских активов - РИА Новости, 21.02.2024

В МИД пригрозили мерами в случае изъятия Киевом российских активов

Российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T04:21

2024-02-21T04:21

2024-02-21T04:27

михаил галузин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества", — сказал Галузин, комментируя решение Верховной рады об изъятии российской собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148."Рассматриваем все варианты защиты своих законных прав и интересов в случае конфискации за рубежом активов, принадлежащих Российской Федерации, ее физическим и юридическим лицам. Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования возможных решений о конфискации, если такие шаги будут сочтены целесообразными", — добавил собеседник агентства. По его словам, "решение на этот счет будет приниматься исходя из позиции собственников изымаемых активов и имущества".Министерство юстиции Украины в декабре сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко". При этом в компании сообщили РИА Новости, что самолеты не принадлежат ей с 2021 года.

https://ria.ru/20240219/aktivy-1928182860.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, в мире