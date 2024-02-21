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В МИД пригрозили мерами в случае изъятия Киевом российских активов
В МИД пригрозили мерами в случае изъятия Киевом российских активов - РИА Новости, 21.02.2024
В МИД пригрозили мерами в случае изъятия Киевом российских активов
Российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:21
2024-02-21T04:21
2024-02-21T04:27
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества", — сказал Галузин, комментируя решение Верховной рады об изъятии российской собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148."Рассматриваем все варианты защиты своих законных прав и интересов в случае конфискации за рубежом активов, принадлежащих Российской Федерации, ее физическим и юридическим лицам. Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования возможных решений о конфискации, если такие шаги будут сочтены целесообразными", — добавил собеседник агентства. По его словам, "решение на этот счет будет приниматься исходя из позиции собственников изымаемых активов и имущества".Министерство юстиции Украины в декабре сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко". При этом в компании сообщили РИА Новости, что самолеты не принадлежат ей с 2021 года.
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михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, в мире
Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Украина, В мире
В МИД пригрозили мерами в случае изъятия Киевом российских активов
В МИД не исключили ответных мер в случае изъятия Украиной российских активов
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества", — сказал Галузин, комментируя решение Верховной рады об изъятии российской собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148.
"Рассматриваем все варианты защиты своих законных прав и интересов в случае конфискации за рубежом активов, принадлежащих Российской Федерации, ее физическим и юридическим лицам. Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования возможных решений о конфискации, если такие шаги будут сочтены целесообразными", — добавил собеседник агентства.
По его словам, "решение на этот счет будет приниматься исходя из позиции собственников изымаемых активов и имущества".
Министерство юстиции Украины в декабре сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко". При этом в компании сообщили РИА Новости, что самолеты не принадлежат ей с 2021 года.
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