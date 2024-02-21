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Экс-премьер Украины считает, что Авдеевский коксохим можно восстановить - РИА Новости, 21.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/akkhz-1928784708.html
Экс-премьер Украины считает, что Авдеевский коксохим можно восстановить
Экс-премьер Украины считает, что Авдеевский коксохим можно восстановить - РИА Новости, 21.02.2024
Экс-премьер Украины считает, что Авдеевский коксохим можно восстановить
Восстановление освобожденного от украинских боевиков Авдеевского коксохимического завода в ДНР возможно, если есть такая потребность, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:39
2024-02-21T16:39
специальная военная операция на украине
экономика
авдеевка
россия
николай азаров (политик)
авдеевский коксохимический завод
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Восстановление освобожденного от украинских боевиков Авдеевского коксохимического завода в ДНР возможно, если есть такая потребность, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров. "Думаю, что все зависит от того, насколько потребность есть сейчас… Если есть необходимость, то, конечно, я думаю, что восстановление возможно", - сказал Азаров, отметив, что для начала нужен детальный анализ состояния предприятия и целесообразности его восстановления. Собеседник агентства провел параллель с ситуацией вокруг восстановления заводов региона после Великой Отечественной войны. "После освобождения от фашистов предприятия достаточно быстро восстанавливались, хотя это трудоемкий процесс. Например, Алчевский коксохим был тоже практически разрушен. Это крупный коксохим, который за год восстановили", - добавил он. При этом Азаров усомнился в том, что оставшиеся в подвалах Авдеевского коксохимического завода украинские боевики могут представлять угрозу после взятия предприятия российскими военными. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, что некоторое количество украинских военных скрывается в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как это было когда-то на "Азовстали" в Мариуполе. Минобороны РФ 19 февраля сообщило, что группировка "Центр" взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении, на административных зданиях завода водружены российские флаги. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html
https://ria.ru/20231227/marinka-1918494095.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
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экономика, авдеевка, россия, николай азаров (политик), авдеевский коксохимический завод, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Авдеевка, Россия, Николай Азаров (политик), Авдеевский коксохимический завод, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-премьер Украины считает, что Авдеевский коксохим можно восстановить

Азаров: Авдеевский коксохим можно восстановить, если будет потребность в нем

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на Авдеевский коксохимический завод
Вид на Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на Авдеевский коксохимический завод
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Восстановление освобожденного от украинских боевиков Авдеевского коксохимического завода в ДНР возможно, если есть такая потребность, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Думаю, что все зависит от того, насколько потребность есть сейчас… Если есть необходимость, то, конечно, я думаю, что восстановление возможно", - сказал Азаров, отметив, что для начала нужен детальный анализ состояния предприятия и целесообразности его восстановления.
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку
20 февраля, 18:10
Собеседник агентства провел параллель с ситуацией вокруг восстановления заводов региона после Великой Отечественной войны. "После освобождения от фашистов предприятия достаточно быстро восстанавливались, хотя это трудоемкий процесс. Например, Алчевский коксохим был тоже практически разрушен. Это крупный коксохим, который за год восстановили", - добавил он.
При этом Азаров усомнился в том, что оставшиеся в подвалах Авдеевского коксохимического завода украинские боевики могут представлять угрозу после взятия предприятия российскими военными. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, что некоторое количество украинских военных скрывается в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как это было когда-то на "Азовстали" в Мариуполе.
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Пушилин не исключил, что Марьинку восстановят
27 декабря 2023, 16:26
Минобороны РФ 19 февраля сообщило, что группировка "Центр" взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении, на административных зданиях завода водружены российские флаги.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаАвдеевкаРоссияНиколай Азаров (политик)Авдеевский коксохимический заводДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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