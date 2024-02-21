https://ria.ru/20240221/akkhz-1928784708.html

Экс-премьер Украины считает, что Авдеевский коксохим можно восстановить

Экс-премьер Украины считает, что Авдеевский коксохим можно восстановить - РИА Новости, 21.02.2024

Экс-премьер Украины считает, что Авдеевский коксохим можно восстановить

Восстановление освобожденного от украинских боевиков Авдеевского коксохимического завода в ДНР возможно, если есть такая потребность, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:39

2024-02-21T16:39

2024-02-21T16:39

специальная военная операция на украине

экономика

авдеевка

россия

николай азаров (политик)

авдеевский коксохимический завод

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Восстановление освобожденного от украинских боевиков Авдеевского коксохимического завода в ДНР возможно, если есть такая потребность, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров. "Думаю, что все зависит от того, насколько потребность есть сейчас… Если есть необходимость, то, конечно, я думаю, что восстановление возможно", - сказал Азаров, отметив, что для начала нужен детальный анализ состояния предприятия и целесообразности его восстановления. Собеседник агентства провел параллель с ситуацией вокруг восстановления заводов региона после Великой Отечественной войны. "После освобождения от фашистов предприятия достаточно быстро восстанавливались, хотя это трудоемкий процесс. Например, Алчевский коксохим был тоже практически разрушен. Это крупный коксохим, который за год восстановили", - добавил он. При этом Азаров усомнился в том, что оставшиеся в подвалах Авдеевского коксохимического завода украинские боевики могут представлять угрозу после взятия предприятия российскими военными. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, что некоторое количество украинских военных скрывается в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как это было когда-то на "Азовстали" в Мариуполе. Минобороны РФ 19 февраля сообщило, что группировка "Центр" взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении, на административных зданиях завода водружены российские флаги. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html

https://ria.ru/20231227/marinka-1918494095.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

экономика, авдеевка, россия, николай азаров (политик), авдеевский коксохимический завод, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр