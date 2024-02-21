https://ria.ru/20240221/akkaunt-1928841110.html

Байдена призвали удалить аккаунт его штаба в TikTok

Байдена призвали удалить аккаунт его штаба в TikTok - РИА Новости, 21.02.2024

Байдена призвали удалить аккаунт его штаба в TikTok

Несколько членов палаты представителей и сенаторов направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом удалить аккаунт в социальной сети TikTok, опасаясь,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:24

2024-02-21T20:24

2024-02-21T20:24

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Несколько членов палаты представителей и сенаторов направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом удалить аккаунт в социальной сети TikTok, опасаясь, что от нее исходит угроза национальной безопасности, обращение опубликовано на сайте конгрессмена от республиканской партии Троя Нельса. Ранее в феврале избирательный штаб президента США Джо Байдена завел аккаунт в TikTok. При этом из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне. Еще в октябре минувшего года глава американского минторга Джина Раймондо отмечала: соцсеть определенно представляет угрозу национальной безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее отмечал, что Штаты видят в TikTok угрозу. Под письмом, опубликованном на сайте Нельса в среду, подписались 18 сенаторов и членов палаты представителей. "Мы призываем вас удалить свой аккаунт и публично признать угрозу национальной безопасности, которую представляет TikTok", - говорится в письме законодателей. В обращении законодатели упрекают американского лидера в том, что, несмотря на заверения его администрации об угрозе, исходящей от соцсети, сам он использует ее. "Скачивая TikTok, вы подаете плохой пример американскому народу", - отмечается в письме. В декабре Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей США направил письма в китайские компании, работающие в сфере электронной коммерции, включая TikTok и Alibaba, в котором выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью личных данных американских пользователей и возможными нарушениями прав человека в их работе. Соцсеть TikTok подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.

https://ria.ru/20240215/bayden-1927479151.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, джо байден, энтони блинкен, tiktok