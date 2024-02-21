Рейтинг@Mail.ru
Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в АКИТ - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:45 21.02.2024 (обновлено: 10:13 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/akit-1928650516.html
Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в АКИТ
Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в АКИТ - РИА Новости, 21.02.2024
Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в АКИТ
Список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, был разработан в России, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:45
2024-02-21T10:13
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
общество
культура
технологии
россия
стивен кинг
пауло коэльо
федор достоевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925780862_0:267:3038:1977_1920x0_80_0_0_b50df967bfc6e0a74f5484a7b7fbbd29.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, был разработан в России, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов."Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной думе. Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. Сейчас этот список не актуален - он не имеет никакого отношения к реальности. И это можно легко проверить", - заявил он.До этого маркетплейс "Мегамаркет" сообщил о том, что изъял из продажи на своей площадки книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Отмечалось, что список содержит более 250 наименований, среди которых произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Оскара Уайльда и других.В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года.Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+".* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://radiosputnik.ru/20240219/knigi-1928324946.html
https://ria.ru/20240212/knigi-1926863976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925780862_53:273:2420:2048_1920x0_80_0_0_7e56b91c9d203fe8a40abefe4e109b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ассоциация компаний интернет-торговли (акит), общество, технологии, россия, стивен кинг, пауло коэльо, федор достоевский
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Общество, Культура, Технологии, Россия, Стивен Кинг, Пауло Коэльо, Федор Достоевский
Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в АКИТ

АКИТ: список книг, подлежащих изъятию, не имеет отношения к реальности

© РИА Новости / Александр КряжевКнижный магазин
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Книжный магазин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, был разработан в России, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
«
"Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной думе. Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. Сейчас этот список не актуален - он не имеет никакого отношения к реальности. И это можно легко проверить", - заявил он.
Женщина в библиотеке. Архивное фото
СМИ: в Германии "книжная банда" ворует старинные русские книги
19 февраля, 22:32
До этого маркетплейс "Мегамаркет" сообщил о том, что изъял из продажи на своей площадки книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Отмечалось, что список содержит более 250 наименований, среди которых произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Оскара Уайльда и других.
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года.
Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+".
* Запрещенное в России экстремистское движение.
Соцучреждения Омской области собрали более 100 книг детям города Стаханов ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Омской области собрали более ста книг для детей из Стаханова в ЛНР
12 февраля, 15:00
 
КультураАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)ОбществоТехнологииРоссияСтивен КингПауло КоэльоФедор Достоевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала