https://ria.ru/20240221/akit-1928650516.html

Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в АКИТ

Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в АКИТ - РИА Новости, 21.02.2024

Разработанный список книг, подлежащих изъятию, не актуален, заявили в АКИТ

Список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, был разработан в России, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:45

2024-02-21T09:45

2024-02-21T10:13

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

общество

культура

технологии

россия

стивен кинг

пауло коэльо

федор достоевский

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, был разработан в России, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов."Такой список действительно существовал, но он был сформирован в период обсуждения законопроекта в Государственной думе. Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. Сейчас этот список не актуален - он не имеет никакого отношения к реальности. И это можно легко проверить", - заявил он.До этого маркетплейс "Мегамаркет" сообщил о том, что изъял из продажи на своей площадки книги, занесенные в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Отмечалось, что список содержит более 250 наименований, среди которых произведения Платона, Федора Достоевского, Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Оскара Уайльда и других.В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года.Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком "18+".* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://radiosputnik.ru/20240219/knigi-1928324946.html

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ассоциация компаний интернет-торговли (акит), общество, технологии, россия, стивен кинг, пауло коэльо, федор достоевский