https://ria.ru/20240221/aes-1928769994.html

ЗАЭС отключили от резервной внешней линии электропередачи

ЗАЭС отключили от резервной внешней линии электропередачи - РИА Новости, 21.02.2024

ЗАЭС отключили от резервной внешней линии электропередачи

Запорожская АЭС лишилась питания от последней резервной внешней линии электропередачи, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:15

2024-02-21T16:15

2024-02-21T17:29

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Запорожская АЭС лишилась питания от последней резервной внешней линии электропередачи, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х."Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ, что вновь подрывает хрупкую ядерную безопасность и ситуацию с безопасностью на объекте", — говорится в заявлении.Как сообщила администрация станции, энергоснабжение обеспечивает линия 750 кВ "Днепровская". Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Феросплавная-1" отключена. На ЗАЭС подчеркнули, что угрозы безопасности нет, радиационный фон не превышает естественных значений.Электроэнергия необходима для охлаждения шести атомных реакторов и других важных функций.МАГАТЭ еще в начале декабря предупреждала о зависимости ЗАЭС от одной линии электропередачи, что делает станцию очень уязвимой. В организации напомнили, что до конфликта на ЗАЭС было четыре линии 750 кВ, а также несколько резервных вариантов.Сейчас все блоки станции остановлены.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20240212/zaes-1926797698.html

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в мире, магатэ, запорожская аэс