https://ria.ru/20240220/zo-1928390496.html
Кан Зо: Мьянма и Россия могут открыть новую главу сотрудничества
Кан Зо: Мьянма и Россия могут открыть новую главу сотрудничества - РИА Новости, 20.02.2024
Кан Зо: Мьянма и Россия могут открыть новую главу сотрудничества
В конце января на полях выставки-форума "Россия" состоялась двусторонняя межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Союз... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:00
2024-02-20T11:00
2024-02-20T11:00
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В конце января на полях выставки-форума "Россия" состоялась двусторонняя межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Союз Мьянма и Российской Федерации. Сопредседателями комиссии выступили министр экономического развития России Максим Решетников и союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о. В интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной Кан 3о подчеркнул, что в долгой истории отношений России и Мьянмы настало время открыть новую главу. Это относится как к фундаментальным мерам поддержки российских туристов, так и более глубокой интеграции в экономике и политике. – Что можно отметить в сотрудничестве России и Мьянмы на данный момент?– Сотрудничество России и Мьянмы не является чем-то новым. У нас уже есть богатая история, начавшаяся с 1948 года и ознаменованная 75-летием наших двусторонних отношений в прошлом году. Но сейчас мы можем начать новую главу нашего взаимодействия, особенно в экономическом секторе. В данный момент мы пытаемся открыть новую главу в сфере сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг, межправительственном сотрудничестве, контактах между людьми и туризме.– Ранее вы сообщили хорошие новости о том, что российская платежная система "МИР" скоро начнет работу в Мьянме. Как вы думаете, это поможет улучшить наши отношения?– Об этом мне сообщила глава центрального банка Мьянмы. Разрешив использование карты МИР, мы пытаемся упростить платежи и транзакции. Это окажет поддержку лицам из России, приезжающим в Мьянму, особенно туристам.– Как вы знаете, в этом году Россия будет председателем альянса БРИКС. Проявляет ли Мьянма интерес к этому международному содружеству?– С мая 2023 года мы признаны партнером по диалогу в ШОС. Мы также изучаем БРИКС и его развитие. Более того, мы заинтересованы в БРИКС и инициативе единой валюты БРИКС.– Как вы отметили ранее, безуспешные попытки этнических групп* Мьянмы восстать против законного правительства страны связаны с поддержкой западных стран – как в материальном плане, так и в вопросах пропаганды. Чего Запад пытается добиться этими попытками, в чем конечная цель?– Я не уверен, но предполагаю, что конечная цель может заключаться в попытках подорвать стиль правления в нашей стране. С 2011 по 2021 годы в Мьянме проводились либерально-демократические реформы, основанные на конституции 2008 года. Эта конституция сама по себе является во многом федеральной. В каждой главе можно видеть четко изложенные федеральные принципы: первое приложение предназначено для союзного уровня, второе – для правительств уровня штата и региона, а третье – для уровня специальной административной зоны. Эта конституция является полноценной и основана на федеральных принципах государственного закона.– Цель повстанческих группировок – подорвать эту конституцию?– Похоже, что инциденты, имеющие место в этнических районах, могут происходить при поддержке того или иного внешнего влияния. Я не могу точно указать на конкретную страну, но предполагаю, что влияние извне имелось. Целью этого влияния мог быть подрыв конституционного правительства. Некоторые (из повстанцев – ред.) открыто заявляют, что не согласны с конституцией, хотя в 2008 году нашу конституцию одобрили более 92% нашего населения.* С 1948 года по середину 1990-х годов в Мьянме царила внутренняя нестабильность, вызванная действиями этнических вооруженных группировок, выступавших против правительства. Вооруженный конфликт между военными Мьянмы и повстанцами обострился в 2021-2022 годах после смены правительства в стране.В январе на полях круглого стола, организованного Фондом поддержки общественной дипломатии имени А.М. Горчакова, министр Кан Зо отметил, что российские бизнесмены и инвесторы не должны доверять западной пропаганде при посещении Мьянмы. По его словам, западные СМИ искажают реальную ситуацию с безопасностью в Мьянме. Министр заверил, что в настоящее время в Мьянме все предприятия работают в обычном режиме.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью - авторы, интервью, мьянма, россия, кан зо, шос, брикс
Интервью - Авторы, Интервью, Мьянма, Россия, Кан Зо, ШОС, БРИКС
В конце января на полях выставки-форума "Россия" состоялась двусторонняя межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Союз Мьянма и Российской Федерации. Сопредседателями комиссии выступили министр экономического развития России Максим Решетников и союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о. В интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной Кан 3о подчеркнул, что в долгой истории отношений России и Мьянмы настало время открыть новую главу. Это относится как к фундаментальным мерам поддержки российских туристов, так и более глубокой интеграции в экономике и политике.
– Что можно отметить в сотрудничестве России и Мьянмы на данный момент?
– Сотрудничество России и Мьянмы не является чем-то новым. У нас уже есть богатая история, начавшаяся с 1948 года и ознаменованная 75-летием наших двусторонних отношений в прошлом году. Но сейчас мы можем начать новую главу нашего взаимодействия, особенно в экономическом секторе. В данный момент мы пытаемся открыть новую главу в сфере сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг, межправительственном сотрудничестве, контактах между людьми и туризме.
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– Ранее вы сообщили хорошие новости о том, что российская платежная система "МИР" скоро начнет работу в Мьянме. Как вы думаете, это поможет улучшить наши отношения?
– Об этом мне сообщила глава центрального банка Мьянмы. Разрешив использование карты МИР, мы пытаемся упростить платежи и транзакции. Это окажет поддержку лицам из России, приезжающим в Мьянму, особенно туристам.
– Как вы знаете, в этом году Россия будет председателем альянса БРИКС. Проявляет ли Мьянма интерес к этому международному содружеству?
– С мая 2023 года мы признаны партнером по диалогу в ШОС
. Мы также изучаем БРИКС и его развитие. Более того, мы заинтересованы в БРИКС и инициативе единой валюты БРИКС.
В Мьянме оценили роль введения карт "Мир" в стране
– Как вы отметили ранее, безуспешные попытки этнических групп* Мьянмы восстать против законного правительства страны связаны с поддержкой западных стран – как в материальном плане, так и в вопросах пропаганды. Чего Запад пытается добиться этими попытками, в чем конечная цель?
– Я не уверен, но предполагаю, что конечная цель может заключаться в попытках подорвать стиль правления в нашей стране. С 2011 по 2021 годы в Мьянме проводились либерально-демократические реформы, основанные на конституции 2008 года. Эта конституция сама по себе является во многом федеральной. В каждой главе можно видеть четко изложенные федеральные принципы: первое приложение предназначено для союзного уровня, второе – для правительств уровня штата и региона, а третье – для уровня специальной административной зоны. Эта конституция является полноценной и основана на федеральных принципах государственного закона.
– Цель повстанческих группировок – подорвать эту конституцию?
– Похоже, что инциденты, имеющие место в этнических районах, могут происходить при поддержке того или иного внешнего влияния. Я не могу точно указать на конкретную страну, но предполагаю, что влияние извне имелось. Целью этого влияния мог быть подрыв конституционного правительства. Некоторые (из повстанцев – ред.) открыто заявляют, что не согласны с конституцией, хотя в 2008 году нашу конституцию одобрили более 92% нашего населения.
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* С 1948 года по середину 1990-х годов в Мьянме царила внутренняя нестабильность, вызванная действиями этнических вооруженных группировок, выступавших против правительства. Вооруженный конфликт между военными Мьянмы и повстанцами обострился в 2021-2022 годах после смены правительства в стране.
В январе на полях круглого стола, организованного Фондом поддержки общественной дипломатии имени А.М. Горчакова, министр Кан Зо отметил, что российские бизнесмены и инвесторы не должны доверять западной пропаганде при посещении Мьянмы. По его словам, западные СМИ искажают реальную ситуацию с безопасностью в Мьянме. Министр заверил, что в настоящее время в Мьянме все предприятия работают в обычном режиме.