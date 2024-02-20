https://ria.ru/20240220/zo-1928390496.html

Кан Зо: Мьянма и Россия могут открыть новую главу сотрудничества

Кан Зо: Мьянма и Россия могут открыть новую главу сотрудничества - РИА Новости, 20.02.2024

Кан Зо: Мьянма и Россия могут открыть новую главу сотрудничества

В конце января на полях выставки-форума "Россия" состоялась двусторонняя межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Союз... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:00

2024-02-20T11:00

2024-02-20T11:00

интервью - авторы

интервью

мьянма

россия

кан зо

шос

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928390664_0:191:2871:1806_1920x0_80_0_0_70be300c6bdd08d9e0e87f1b8f1fe357.jpg

В конце января на полях выставки-форума "Россия" состоялась двусторонняя межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Союз Мьянма и Российской Федерации. Сопредседателями комиссии выступили министр экономического развития России Максим Решетников и союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о. В интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной Кан 3о подчеркнул, что в долгой истории отношений России и Мьянмы настало время открыть новую главу. Это относится как к фундаментальным мерам поддержки российских туристов, так и более глубокой интеграции в экономике и политике. – Что можно отметить в сотрудничестве России и Мьянмы на данный момент?– Сотрудничество России и Мьянмы не является чем-то новым. У нас уже есть богатая история, начавшаяся с 1948 года и ознаменованная 75-летием наших двусторонних отношений в прошлом году. Но сейчас мы можем начать новую главу нашего взаимодействия, особенно в экономическом секторе. В данный момент мы пытаемся открыть новую главу в сфере сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг, межправительственном сотрудничестве, контактах между людьми и туризме.– Ранее вы сообщили хорошие новости о том, что российская платежная система "МИР" скоро начнет работу в Мьянме. Как вы думаете, это поможет улучшить наши отношения?– Об этом мне сообщила глава центрального банка Мьянмы. Разрешив использование карты МИР, мы пытаемся упростить платежи и транзакции. Это окажет поддержку лицам из России, приезжающим в Мьянму, особенно туристам.– Как вы знаете, в этом году Россия будет председателем альянса БРИКС. Проявляет ли Мьянма интерес к этому международному содружеству?– С мая 2023 года мы признаны партнером по диалогу в ШОС. Мы также изучаем БРИКС и его развитие. Более того, мы заинтересованы в БРИКС и инициативе единой валюты БРИКС.– Как вы отметили ранее, безуспешные попытки этнических групп* Мьянмы восстать против законного правительства страны связаны с поддержкой западных стран – как в материальном плане, так и в вопросах пропаганды. Чего Запад пытается добиться этими попытками, в чем конечная цель?– Я не уверен, но предполагаю, что конечная цель может заключаться в попытках подорвать стиль правления в нашей стране. С 2011 по 2021 годы в Мьянме проводились либерально-демократические реформы, основанные на конституции 2008 года. Эта конституция сама по себе является во многом федеральной. В каждой главе можно видеть четко изложенные федеральные принципы: первое приложение предназначено для союзного уровня, второе – для правительств уровня штата и региона, а третье – для уровня специальной административной зоны. Эта конституция является полноценной и основана на федеральных принципах государственного закона.– Цель повстанческих группировок – подорвать эту конституцию?– Похоже, что инциденты, имеющие место в этнических районах, могут происходить при поддержке того или иного внешнего влияния. Я не могу точно указать на конкретную страну, но предполагаю, что влияние извне имелось. Целью этого влияния мог быть подрыв конституционного правительства. Некоторые (из повстанцев – ред.) открыто заявляют, что не согласны с конституцией, хотя в 2008 году нашу конституцию одобрили более 92% нашего населения.* С 1948 года по середину 1990-х годов в Мьянме царила внутренняя нестабильность, вызванная действиями этнических вооруженных группировок, выступавших против правительства. Вооруженный конфликт между военными Мьянмы и повстанцами обострился в 2021-2022 годах после смены правительства в стране.В январе на полях круглого стола, организованного Фондом поддержки общественной дипломатии имени А.М. Горчакова, министр Кан Зо отметил, что российские бизнесмены и инвесторы не должны доверять западной пропаганде при посещении Мьянмы. По его словам, западные СМИ искажают реальную ситуацию с безопасностью в Мьянме. Министр заверил, что в настоящее время в Мьянме все предприятия работают в обычном режиме.

https://ria.ru/20240208/azizov-1926134885.html

https://ria.ru/20240127/karty-1923896684.html

https://ria.ru/20240130/myanma-1924325411.html

мьянма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, мьянма, россия, кан зо, шос, брикс