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В Китае предупредили Зеленского о фатальных последствиях сдачи Авдеевки
В Китае предупредили Зеленского о фатальных последствиях сдачи Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024
В Китае предупредили Зеленского о фатальных последствиях сдачи Авдеевки
Сдача Авдеевки сильно пошатнула позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Asia Times. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:54
2024-02-20T08:54
2024-02-20T12:53
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александр сырский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сдача Авдеевки сильно пошатнула позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Asia Times."Вашингтон тешил себя надеждой, что ему удастся добиться смены режима в России. Теперь эта перспектива очень даже вероятна, но не для России, а Киева", — пишет издание.Автор напоминает, что, несмотря на тяжелейшее положение ВСУ в этом районе, президент Украины Владимир Зеленский хотел удержать Авдеевку любой ценой, и даже уволил действующего на тот момент главкому ВСУ Валерия Залужного, желавшего отвести войска ради сохранения жизней солдат.Сменивший его Александр Сырский не смог изменить ситуацию, а солдаты, на которых он надеялся, просто разбежались и массово сдавались в плен, обнаружив себя в окружении российской армии, пишется в материале.Именно это побудило Сырского дать сигнал к отступлению и оставить Авдеевку. Это решение нанесло значительный удар по престижу Зеленского. Потеря города поставила президента Украины в тяжелое положение – он практически лишился поддержки армии и потерял лицо перед союзниками, считает автор.При этом гнев в ВСУ продолжает расти, и рано или поздно военные выберут нового лидера, и им, скорее всего, станет Залужный, заключает AS.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240220/voyna-1928366425.html
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в мире, авдеевка, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
В Китае предупредили Зеленского о фатальных последствиях сдачи Авдеевки
AT: сдача Авдеевки приведет к свержению президента Украины Зеленского
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Сдача Авдеевки сильно пошатнула позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Asia Times
.
"Вашингтон тешил себя надеждой, что ему удастся добиться смены режима в России. Теперь эта перспектива очень даже вероятна, но не для России, а Киева", — пишет издание.
Автор напоминает, что, несмотря на тяжелейшее положение ВСУ в этом районе, президент Украины Владимир Зеленский хотел удержать Авдеевку любой ценой, и даже уволил действующего на тот момент главкому ВСУ Валерия Залужного, желавшего отвести войска ради сохранения жизней солдат.
Сменивший его Александр Сырский не смог изменить ситуацию, а солдаты, на которых он надеялся, просто разбежались и массово сдавались в плен, обнаружив себя в окружении российской армии, пишется в материале.
"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки
Именно это побудило Сырского дать сигнал к отступлению и оставить Авдеевку. Это решение нанесло значительный удар по престижу Зеленского. Потеря города поставила президента Украины в тяжелое положение – он практически лишился поддержки армии и потерял лицо перед союзниками, считает автор.
При этом гнев в ВСУ продолжает расти, и рано или поздно военные выберут нового лидера, и им, скорее всего, станет Залужный, заключает AS.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.
Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
Сырский боится пойти поперек Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ