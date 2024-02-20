https://ria.ru/20240220/zelenskiy-1928376269.html

В Китае предупредили Зеленского о фатальных последствиях сдачи Авдеевки

В Китае предупредили Зеленского о фатальных последствиях сдачи Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024

В Китае предупредили Зеленского о фатальных последствиях сдачи Авдеевки

Сдача Авдеевки сильно пошатнула позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Asia Times. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:54

2024-02-20T08:54

2024-02-20T12:53

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владимир зеленский

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александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сдача Авдеевки сильно пошатнула позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Asia Times."Вашингтон тешил себя надеждой, что ему удастся добиться смены режима в России. Теперь эта перспектива очень даже вероятна, но не для России, а Киева", — пишет издание.Автор напоминает, что, несмотря на тяжелейшее положение ВСУ в этом районе, президент Украины Владимир Зеленский хотел удержать Авдеевку любой ценой, и даже уволил действующего на тот момент главкому ВСУ Валерия Залужного, желавшего отвести войска ради сохранения жизней солдат.Сменивший его Александр Сырский не смог изменить ситуацию, а солдаты, на которых он надеялся, просто разбежались и массово сдавались в плен, обнаружив себя в окружении российской армии, пишется в материале.Именно это побудило Сырского дать сигнал к отступлению и оставить Авдеевку. Это решение нанесло значительный удар по престижу Зеленского. Потеря города поставила президента Украины в тяжелое положение – он практически лишился поддержки армии и потерял лицо перед союзниками, считает автор.При этом гнев в ВСУ продолжает расти, и рано или поздно военные выберут нового лидера, и им, скорее всего, станет Залужный, заключает AS.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240220/voyna-1928366425.html

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928361272.html

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в мире, авдеевка, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины