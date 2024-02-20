РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах в зоне СВО

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости представило в Музее Победы в Москве фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, военкор агентства РИА Новости Олеся Потапова, специальный фотокорреспондент РИА Новости, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев, замдиректора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева. "Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем. Эти взгляды наших героев - настоящая точка опоры для всех, кто встречается с ними, потому что это можно сделать только через фотографию и именно такую фотографию. Это высокопрофессиональное дело на линии фронта, на передовой, притащить туда свет, сделать постановочное фото - это, мне кажется, дорого стоит, это не просто. Спасибо всем, кто причастен", — сказал Киселев РИА Новости. Он добавил, что этот проект важен и для героев, так как они почувствовали интерес о них, заботу и тепло. Кроме того, солдаты наладили общение с корреспондентами агентства. Музей Победы совместно с министерством обороны РФ, информационным агентством РИА Новости, центром военно-спортивной подготовки "ВОИН", движением "ЮНАРМИЯ", "Волонтерами Победы" и "Аргументами Недели" провели конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны". В конкурсе приняли участии больше 17 тысяч авторов. Киселев подписал открытки с рисунками детей, принявших участие в конкурсе. "Сложно было организационно было создавать проект, потому что люди занятые , воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали прям с фронта, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал РИА Новости Майшев. Он добавил, что снимали на линии фронта, там, где было возможно. Потапова рассказала, что сыграла в основном продюсерскую роль в создании фотовыставки. "Лично знакома со многими бойцами, работали с ними очень много, с теми ребятами, которые сейчас представлены на выставке. Это действительно все достойные люди, конечно, много наших бойцов осталось за кадром, обхватить их всех невозможно. Мы надеемся, что именно в этих людях, настоящих героях посетители выставки, те же дети и другие, кто придет на выставку, увидят настоящих защитников", - поделилась Потапова. В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины. Лица на фото разных национальностей и возрастов. Задача проекта - напомнить об освободительной миссии российских солдат. Международная медиагруппа "Россия сегодня" является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фотопроект "Защитники" в Музее Победы в Москве
Информационное агентство РИА Новости представило в Музее Победы в Москве фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости представило в Музее Победы в Москве фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, военкор агентства РИА Новости Олеся Потапова, специальный фотокорреспондент РИА Новости, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев, замдиректора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Гунеев (слева), директор объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (третий слева) и бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор (справа) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве. Слева на первом плане – командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго".
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Гунеев (слева), директор объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (третий слева) и бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор (справа) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве. Слева на первом плане – командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго".
"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем. Эти взгляды наших героев - настоящая точка опоры для всех, кто встречается с ними, потому что это можно сделать только через фотографию и именно такую фотографию. Это высокопрофессиональное дело на линии фронта, на передовой, притащить туда свет, сделать постановочное фото - это, мне кажется, дорого стоит, это не просто. Спасибо всем, кто причастен", — сказал Киселев РИА Новости.
"Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались, — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал Майшев.
"Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались, — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал Майшев.
"Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались, — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал Майшев.
Он добавил, что этот проект важен и для героев, так как они почувствовали интерес о них, заботу и тепло. Кроме того, солдаты наладили общение с корреспондентами агентства.
Музей Победы совместно с министерством обороны РФ, информационным агентством РИА Новости, центром военно-спортивной подготовки "ВОИН", движением "ЮНАРМИЯ", "Волонтерами Победы" и "Аргументами Недели" провели конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны". В конкурсе приняли участии больше 17 тысяч авторов. Киселев подписал открытки с рисунками детей, принявших участие в конкурсе.
"Сложно было организационно было создавать проект, потому что люди занятые , воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали прям с фронта, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал РИА Новости Майшев. Он добавил, что снимали на линии фронта, там, где было возможно.
Потапова рассказала, что сыграла в основном продюсерскую роль в создании фотовыставки.
"Лично знакома со многими бойцами, работали с ними очень много, с теми ребятами, которые сейчас представлены на выставке. Это действительно все достойные люди, конечно, много наших бойцов осталось за кадром, обхватить их всех невозможно. Мы надеемся, что именно в этих людях, настоящих героях посетители выставки, те же дети и другие, кто придет на выставку, увидят настоящих защитников", - поделилась Потапова.
В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины. Лица на фото разных национальностей и возрастов. Задача проекта - напомнить об освободительной миссии российских солдат.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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