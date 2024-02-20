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РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 20.02.2024 (обновлено: 15:33 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/zaschitniki-1928466074.html
РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах в зоне СВО
РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2024
РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах в зоне СВО
Информационное агентство РИА Новости представило в Музее Победы в Москве фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:11
2024-02-20T15:33
специальная военная операция на украине
дмитрий киселев
волонтеры победы
юнармия
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общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости представило в Музее Победы в Москве фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, военкор агентства РИА Новости Олеся Потапова, специальный фотокорреспондент РИА Новости, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев, замдиректора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева. "Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем. Эти взгляды наших героев - настоящая точка опоры для всех, кто встречается с ними, потому что это можно сделать только через фотографию и именно такую фотографию. Это высокопрофессиональное дело на линии фронта, на передовой, притащить туда свет, сделать постановочное фото - это, мне кажется, дорого стоит, это не просто. Спасибо всем, кто причастен", — сказал Киселев РИА Новости. Он добавил, что этот проект важен и для героев, так как они почувствовали интерес о них, заботу и тепло. Кроме того, солдаты наладили общение с корреспондентами агентства. Музей Победы совместно с министерством обороны РФ, информационным агентством РИА Новости, центром военно-спортивной подготовки "ВОИН", движением "ЮНАРМИЯ", "Волонтерами Победы" и "Аргументами Недели" провели конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны". В конкурсе приняли участии больше 17 тысяч авторов. Киселев подписал открытки с рисунками детей, принявших участие в конкурсе. "Сложно было организационно было создавать проект, потому что люди занятые , воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали прям с фронта, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал РИА Новости Майшев. Он добавил, что снимали на линии фронта, там, где было возможно. Потапова рассказала, что сыграла в основном продюсерскую роль в создании фотовыставки. "Лично знакома со многими бойцами, работали с ними очень много, с теми ребятами, которые сейчас представлены на выставке. Это действительно все достойные люди, конечно, много наших бойцов осталось за кадром, обхватить их всех невозможно. Мы надеемся, что именно в этих людях, настоящих героях посетители выставки, те же дети и другие, кто придет на выставку, увидят настоящих защитников", - поделилась Потапова. В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины. Лица на фото разных национальностей и возрастов. Задача проекта - напомнить об освободительной миссии российских солдат. Международная медиагруппа "Россия сегодня" является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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Фотопроект "Защитники" в Музее Победы в Москве
Информационное агентство РИА Новости представило в Музее Победы в Москве фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции.
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дмитрий киселев, волонтеры победы, юнармия, новости агентства, общество
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Киселев, Волонтеры Победы, Юнармия, Новости агентства, Общество
РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах в зоне СВО

РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах ВС России в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости представило в Музее Победы в Москве фотопроект "Защитники", посвященный подвигам российских воинов в зоне специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, военкор агентства РИА Новости Олеся Потапова, специальный фотокорреспондент РИА Новости, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев, замдиректора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители фотографируются на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Посетители фотографируются на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве
Посетители фотографируются на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Алексей Майшев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Гунеев (слева), директор объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (третий слева) и бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор (справа) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Сергей Гунеев, директор объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Штоль (третий слева) и бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Гунеев (слева), директор объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (третий слева) и бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор (справа) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве. Слева на первом плане – командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго".
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве. Слева на первом плане – командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев (слева) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Алексей Майшев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев (слева) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетитель на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Посетитель на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве
Посетитель на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобственный корреспондент ФГУП "МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Собственный корреспондент ФГУП МИА Россия сегодня Олеся Потапова на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве
Собственный корреспондент ФГУП "МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 9
Посетители фотографируются на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 9
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 9
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Гунеев (слева), директор объединенной дирекции фотоинформации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль (третий слева) и бывший руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор (справа) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 9
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве. Слева на первом плане – командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" с позывным "Амиго".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 9
Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев (слева) на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 9
Посетитель на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 9
Собственный корреспондент ФГУП "МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 9
Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 9
"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем. Эти взгляды наших героев - настоящая точка опоры для всех, кто встречается с ними, потому что это можно сделать только через фотографию и именно такую фотографию. Это высокопрофессиональное дело на линии фронта, на передовой, притащить туда свет, сделать постановочное фото - это, мне кажется, дорого стоит, это не просто. Спасибо всем, кто причастен", — сказал Киселев РИА Новости.
Фотопроект РИА Новости "Защитники": страна должна знать своих героев в лицо
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Собственный фотокорреспондент медиагруппы, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев рассказал, что создавать проект было непросто.

Снимали на линии фронта, там, где было возможно.

Собственный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Алексей Майшев на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве

Собственный фотокорреспондент медиагруппы, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев рассказал, что создавать проект было непросто.

Снимали на линии фронта, там, где было возможно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались, — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал Майшев.

Посетитель на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве

"Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались, — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал Майшев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В церемонии открытия принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем", — отметил он.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве

В церемонии открытия принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем", — отметил он.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины.

На фото — Александр (позывной Пламя), командир разведывательного взвода. Награжден медалью "За отвагу".

Александр (позывной Пламя), командир разведывательного взвода. Награжден медалью За отвагу

В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины.

На фото — Александр (позывной Пламя), командир разведывательного взвода. Награжден медалью "За отвагу".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 16
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Владимир Полуполтинных (позывной Полтинник), полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова. Первый Герой ЛНР.

Владимир Полуполтинных (позывной Полтинник), гвардии полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка им Матвея Платова. С 2014 года - в составе отряда народного ополчения. Первый Герой ЛНР

Владимир Полуполтинных (позывной Полтинник), полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова. Первый Герой ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Задача проекта — напомнить об освободительной миссии российских солдат.

Посетители на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве

Задача проекта — напомнить об освободительной миссии российских солдат.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 16
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото — еще один герой СВО, Александр (позывной Монтана). Сержант, командир отделения, инструктор по работе с модернизированным пулеметом Калашникова. Участник спецоперации с первого дня.

Награжден медалями "За отвагу", Суворова, "За храбрость" II степени, Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

Александр (позывной Монтана), сержант, командир отделения, инструктор по работе с ПКМ. Участник СВО с первого дня. Награжден: медалями За отвагу, Суворова, За храбрость II степени, Знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени

На фото — еще один герой СВО, Александр (позывной Монтана). Сержант, командир отделения, инструктор по работе с модернизированным пулеметом Калашникова. Участник спецоперации с первого дня.

Награжден медалями "За отвагу", Суворова, "За храбрость" II степени, Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 16
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото — Малик Гаджиев (позывной Гроза) и Исмаил Магомедов (позывной Горец).

Гаджиев — лейтенант, командир разведывательного взвода. Награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость".

Магомедов — старший лейтенант, командир разведывательного взвода. Кавалер двух орденов Мужества.

Малик Гаджиев (позывной Гроза) лейтенант, командир разведывательного взвода. Награжден Орденом Мужества, медалями За отвагу, За храбрость. Исмаил Магомедов (позывной Горец), старший лейтенант, командир разведывательного взвода. Кавалер двух Орденов Мужества

На фото — Малик Гаджиев (позывной Гроза) и Исмаил Магомедов (позывной Горец).

Гаджиев — лейтенант, командир разведывательного взвода. Награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость".

Магомедов — старший лейтенант, командир разведывательного взвода. Кавалер двух орденов Мужества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 16
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Татьяна Дергачева (позывной Док), начмед отряда специального назначения "Рысь". Она лично занимается эвакуацией раненых бойцов с передовой.

Татьяна Дергачева (позывной Док), начмед отряда специального назначения Рысь. Лично занимается эвакуацией раненых бойцов с передовой

Татьяна Дергачева (позывной Док), начмед отряда специального назначения "Рысь". Она лично занимается эвакуацией раненых бойцов с передовой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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9 из 16
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Алексей Быстрик, полковник. Служит в зоне СВО с первых дней спецоперации.

Награжден орденом Мужества, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени.

Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24.02.2022 года. Награжден Орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени

Алексей Быстрик, полковник. Служит в зоне СВО с первых дней спецоперации.

Награжден орденом Мужества, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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10 из 16
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Юрий Петренко, и.о начальника Сватовского РЭС государственного унитарного предприятия ЛНР "РСК".

Он занимался ликвидацией последствий ударов ВСУ по энергетическим объектам.

Юрий Петренко, и.о начальника Сватовского РЭС государственного унитарного предприятия ЛНР РСК. Занимался ликвидацией последствий ударов ВСУ по энергетическим объектам. Награжден Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса

Юрий Петренко, и.о начальника Сватовского РЭС государственного унитарного предприятия ЛНР "РСК".

Он занимался ликвидацией последствий ударов ВСУ по энергетическим объектам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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11 из 16
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Командир минометного расчета с позывным Слава отряда специального назначения "Рысь".

В 2014 году вступила в ряды ополчения, выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Командир минометного расчета с позывным Слава отряда специального назначения Рысь. В 2014 году вступила в ряды ополчения, выполняет боевые задачи в зоне СВО

Командир минометного расчета с позывным Слава отряда специального назначения "Рысь".

В 2014 году вступила в ряды ополчения, выполняет боевые задачи в зоне СВО.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 16
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Максим Бельченко, старший лейтенант, заместитель командира батальона по военно-политической работе. Награжден орденом Мужества.

Максим Бельченко, старший лейтенант, заместитель командира батальона по военно-политической работе. Награжден Орденом Мужества

Максим Бельченко, старший лейтенант, заместитель командира батальона по военно-политической работе. Награжден орденом Мужества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Иеромонах Макарий (Смочук). Он внес огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей". Представлен к медали "За отвагу".

Иеромонах Макарий (Смочук). Огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона Енисей вносит батальонный священник отец Макарий, который по собственному почину принял решение нести религиозную службу в зоне СВО. Представлен к медали За отвагу

Иеромонах Макарий (Смочук). Он внес огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей". Представлен к медали "За отвагу".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Алексей Сергеев, старший сержант, командир отделения отряда Международного противоминного центра вооруженных сил.

Обнаружил и обезвредил более тысячи мин и несколько тысяч боеприпасов. Награжден медалями "За отвагу", Суворова.

Алексей Сергеев, старший сержант, командир отделения отряда Международного противоминного центра ВС РФ. Обнаружил и обезвредил более 1000 мин и несколько тысяч боеприпасов. Награжден медалями За отвагу, Суворова

Алексей Сергеев, старший сержант, командир отделения отряда Международного противоминного центра вооруженных сил.

Обнаружил и обезвредил более тысячи мин и несколько тысяч боеприпасов. Награжден медалями "За отвагу", Суворова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Бойцы отдельного танкового батальона "Август".

Старший сержант Александр (позывной Наум) награжден медалью "За боевые отличия", орденом "За доблесть" II степени.

Капитан Максим (позывной Август) награжден орденом Мужества, орденом "За доблесть" II степени.

Старший сержант Александр (позывной Пряник) награжден медалью "За воинскую доблесть" II степени, орденом "За доблесть" II степени.

Бойцы отдельного танкового батальона Август. Старший сержант Александр (позывной Наум), капитан Максим (позывной Август), старший сержант Александр (позывной Пряник)

Бойцы отдельного танкового батальона "Август".

Старший сержант Александр (позывной Наум) награжден медалью "За боевые отличия", орденом "За доблесть" II степени.

Капитан Максим (позывной Август) награжден орденом Мужества, орденом "За доблесть" II степени.

Старший сержант Александр (позывной Пряник) награжден медалью "За воинскую доблесть" II степени, орденом "За доблесть" II степени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Собственный фотокорреспондент медиагруппы, автор проекта "Защитники" и ряда представленных в проекте фоторабот Алексей Майшев рассказал, что создавать проект было непросто.

Снимали на линии фронта, там, где было возможно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались, — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал Майшев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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В церемонии открытия принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем", — отметил он.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины.

На фото — Александр (позывной Пламя), командир разведывательного взвода. Награжден медалью "За отвагу".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Полуполтинных (позывной Полтинник), полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова. Первый Герой ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Задача проекта — напомнить об освободительной миссии российских солдат.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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На фото — еще один герой СВО, Александр (позывной Монтана). Сержант, командир отделения, инструктор по работе с модернизированным пулеметом Калашникова. Участник спецоперации с первого дня.

Награжден медалями "За отвагу", Суворова, "За храбрость" II степени, Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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На фото — Малик Гаджиев (позывной Гроза) и Исмаил Магомедов (позывной Горец).

Гаджиев — лейтенант, командир разведывательного взвода. Награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость".

Магомедов — старший лейтенант, командир разведывательного взвода. Кавалер двух орденов Мужества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Татьяна Дергачева (позывной Док), начмед отряда специального назначения "Рысь". Она лично занимается эвакуацией раненых бойцов с передовой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Быстрик, полковник. Служит в зоне СВО с первых дней спецоперации.

Награжден орденом Мужества, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Юрий Петренко, и.о начальника Сватовского РЭС государственного унитарного предприятия ЛНР "РСК".

Он занимался ликвидацией последствий ударов ВСУ по энергетическим объектам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Командир минометного расчета с позывным Слава отряда специального назначения "Рысь".

В 2014 году вступила в ряды ополчения, выполняет боевые задачи в зоне СВО.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Максим Бельченко, старший лейтенант, заместитель командира батальона по военно-политической работе. Награжден орденом Мужества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Иеромонах Макарий (Смочук). Он внес огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона "Енисей". Представлен к медали "За отвагу".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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14 из 16

Алексей Сергеев, старший сержант, командир отделения отряда Международного противоминного центра вооруженных сил.

Обнаружил и обезвредил более тысячи мин и несколько тысяч боеприпасов. Награжден медалями "За отвагу", Суворова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы отдельного танкового батальона "Август".

Старший сержант Александр (позывной Наум) награжден медалью "За боевые отличия", орденом "За доблесть" II степени.

Капитан Максим (позывной Август) награжден орденом Мужества, орденом "За доблесть" II степени.

Старший сержант Александр (позывной Пряник) награжден медалью "За воинскую доблесть" II степени, орденом "За доблесть" II степени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Он добавил, что этот проект важен и для героев, так как они почувствовали интерес о них, заботу и тепло. Кроме того, солдаты наладили общение с корреспондентами агентства.
Музей Победы совместно с министерством обороны РФ, информационным агентством РИА Новости, центром военно-спортивной подготовки "ВОИН", движением "ЮНАРМИЯ", "Волонтерами Победы" и "Аргументами Недели" провели конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны". В конкурсе приняли участии больше 17 тысяч авторов. Киселев подписал открытки с рисунками детей, принявших участие в конкурсе.
"Сложно было организационно было создавать проект, потому что люди занятые , воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались — надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали прям с фронта, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили "спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались", — рассказал РИА Новости Майшев. Он добавил, что снимали на линии фронта, там, где было возможно.
Потапова рассказала, что сыграла в основном продюсерскую роль в создании фотовыставки.
"Лично знакома со многими бойцами, работали с ними очень много, с теми ребятами, которые сейчас представлены на выставке. Это действительно все достойные люди, конечно, много наших бойцов осталось за кадром, обхватить их всех невозможно. Мы надеемся, что именно в этих людях, настоящих героях посетители выставки, те же дети и другие, кто придет на выставку, увидят настоящих защитников", - поделилась Потапова.
В экспозиции представлены фотопортреты людей, главной профессией которых стала защита Родины. Лица на фото разных национальностей и возрастов. Задача проекта - напомнить об освободительной миссии российских солдат.
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