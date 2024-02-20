https://ria.ru/20240220/zapret-1928489148.html

Госдума приняла закон о праве россиян запрещать себе брать кредиты

Госдума приняла закон о праве россиян запрещать себе брать кредиты - РИА Новости, 20.02.2024

Госдума приняла закон о праве россиян запрещать себе брать кредиты

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать в кредитной истории запрет на заключение с банками и... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:05

2024-02-20T15:05

2024-02-20T16:12

россия

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать в кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов.Документ разработан для защиты от мошенничества — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с применением социальной инженерии. Как подчеркивал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, инициатива позволит установить защиту от злоумышленников, использующих украденные персональные данные.При этом самозапрет кредитов и займов будет недоступен при ипотечных кредитах, кредитах на авто, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой.Чтобы установить или снять запрет, россиянин может бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через МФЦ (эту возможность должны обеспечить со дня доработки и настройки его автоматизированной информационной системы, но не позднее 1 сентября 2025-го) независимо от места жительства или пребывания, а также через "Госуслуги".Обязательное условие для реализации механизма — использование ИНН, который следует указать в заявлении вместе с другими сведениями. КБКИ будут проверять идентификационный номер налогоплательщика на соответствие данным, указанным в госинформсистемы ФНС. При этом бюро могут не проводить проверку, если ранее ее уже провели, подтвердив соответствие ИНН сведениям из этой системы.В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22:00) информацию о введении или снятии запрета внесут в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начнет действовать на следующий день после указания подобных сведений. Снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю.Банкам и МФО до заключения договора с физическим лицом предстоит запросить во всех КБКИ данные о наличии запрета и отказать в кредите, если подобное ограничение действует.

https://ria.ru/20240204/poterya-1925148486.html

https://ria.ru/20240220/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20240207/banki-1925833486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), вячеслав володин, общество