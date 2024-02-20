https://ria.ru/20240220/yukos-1928424390.html

Суд Амстердама отклонил апелляцию России на решение по делу ЮКОСа

Суд Амстердама отклонил апелляцию России на решение по делу ЮКОСа - РИА Новости, 20.02.2024

Суд Амстердама отклонил апелляцию России на решение по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов, говорится в постановлении... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:27

2024-02-20T12:27

2024-02-20T15:21

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ГААГА, 20 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов, говорится в постановлении суда."Суд сделал вывод о том, что даже если бы Российская Федерация своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены", - говорится в документе.Как отмечается в постановлении, Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению Апелляционного суда Амстердама, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно."Поднимать этот вопрос только в апелляционном порядке противоречит надлежащей правовой процедуре", - заявили в инстанции.Тем не менее, суд отмечает, что даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе."Документы и заявления, представленные Российской Федерацией в процедуре для этой цели, не имели бы значения для решения арбитров. Поэтому суд постановил, что арбитражные решения остаются в силе", - говорится в заявлении.В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

https://ria.ru/20240125/doma-1923333023.html

https://ria.ru/20240109/rozysk-1920306107.html

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Кирилл Волков

амстердам, россия, юкос, нидерланды, в мире