https://ria.ru/20240220/yukos-1928424390.html
Суд Амстердама отклонил апелляцию России на решение по делу ЮКОСа
Суд Амстердама отклонил апелляцию России на решение по делу ЮКОСа - РИА Новости, 20.02.2024
Суд Амстердама отклонил апелляцию России на решение по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов, говорится в постановлении... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:27
2024-02-20T12:27
2024-02-20T15:21
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ГААГА, 20 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов, говорится в постановлении суда."Суд сделал вывод о том, что даже если бы Российская Федерация своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены", - говорится в документе.Как отмечается в постановлении, Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению Апелляционного суда Амстердама, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно."Поднимать этот вопрос только в апелляционном порядке противоречит надлежащей правовой процедуре", - заявили в инстанции.Тем не менее, суд отмечает, что даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе."Документы и заявления, представленные Российской Федерацией в процедуре для этой цели, не имели бы значения для решения арбитров. Поэтому суд постановил, что арбитражные решения остаются в силе", - говорится в заявлении.В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
https://ria.ru/20240125/doma-1923333023.html
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амстердам, россия, юкос, нидерланды, в мире
Амстердам, Россия, ЮКОС, Нидерланды, В мире
Суд Амстердама отклонил апелляцию России на решение по делу ЮКОСа
Суд Амстердама отклонил апелляцию на решение о выплатах экс-акционерам ЮКОСа
ГААГА, 20 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов, говорится в постановлении суда.
"Суд сделал вывод о том, что даже если бы Российская Федерация своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены", - говорится в документе.
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Как отмечается в постановлении, Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению Апелляционного суда Амстердама, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно.
"Поднимать этот вопрос только в апелляционном порядке противоречит надлежащей правовой процедуре", - заявили в инстанции.
Тем не менее, суд отмечает, что даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе."Документы и заявления, представленные Российской Федерацией в процедуре для этой цели, не имели бы значения для решения арбитров. Поэтому суд постановил, что арбитражные решения остаются в силе", - говорится в заявлении.
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В 2014 году арбитражный суд в Гааге
присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США
и Нидерландах
, с учетом процентов сумма выросла.
В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.
Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
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