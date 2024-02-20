https://ria.ru/20240220/yamal-1928407354.html
Артюхов представил в Совфеде опыт Ямала по обеспечению прав КМНС
Артюхов представил в Совфеде опыт Ямала по обеспечению прав КМНС - РИА Новости, 20.02.2024
Артюхов представил в Совфеде опыт Ямала по обеспечению прав КМНС
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на заседании в Совете Федерации представил опыт региона по реализации прав коренных малочисленных... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:21
2024-02-20T11:21
2024-02-20T11:21
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
совет федерации рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на заседании в Совете Федерации представил опыт региона по реализации прав коренных малочисленных народов Севера, а также успешные практики региона в вопросах мониторинга вечной мерзлоты, сообщает правительство Ямала. Расширенное заседание комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера состоялось накануне в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа. "Все, что касается наших коренных жителей, для нас первостепенно и имеет ключевое значение. Это мнение разделяют все наши главные партнеры региона – компании топливно-энергетического комплекса. Безусловно, Ямал, как главный газодобывающий регион страны, развивается очень активно, но отношение к тундровикам и со стороны региональной власти, и со стороны ТЭК самое чуткое. Мы научились находить баланс интересов. Лучшее тому свидетельство – демография. У нас каждый год прирастает количество представителей коренных народов, живущих на Ямале, в том числе тех, которые ведут традиционный образ жизни", - приводятся в сообщении слова Артюхова. По данным властей региона, 2022 году на Ямале приняли обновленную дорожную карту по улучшению социально-экономического благополучия представителей КМНС, при разработке которой, прежде всего, учитывались запросы самих тундровиков. В общей сложности, в регионе в отношении коренных жителей действует 40 мер социальной поддержки, в том числе кочевые выплаты, региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности северян, ведущих традиционный образ жизни, а также чумовой капитал, которым за три года воспользовались 247 молодых кочующих семей. Помимо этого, в автономном округе осуществляется поддержка традиционных видов хозяйствования – оленеводства, рыболовства и сбора дикоросов. "Сенаторы поддержали предложение правительства ЯНАО по созданию геоинформационной системы для существующих и планируемых объектов капитального строительства, направленной на прогнозирование рисков, связанных с деградацией многолетнемерзлых грунтов", - добавили в правительстве региона. Дни Ямало-Ненецкого автономного округа проходят в Совете Федерации с 19 по 21 февраля. В них принимают участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, председатель законодательного собрания округа Сергей Ямкин и представители органов государственной власти региона.
https://ria.ru/20240214/yamal-1927314273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов, совет федерации рф
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Совет Федерации РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на заседании в Совете Федерации представил опыт региона по реализации прав коренных малочисленных народов Севера, а также успешные практики региона в вопросах мониторинга вечной мерзлоты, сообщает правительство Ямала.
Расширенное заседание комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера состоялось накануне в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа.
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"Все, что касается наших коренных жителей, для нас первостепенно и имеет ключевое значение. Это мнение разделяют все наши главные партнеры региона – компании топливно-энергетического комплекса. Безусловно, Ямал, как главный газодобывающий регион страны, развивается очень активно, но отношение к тундровикам и со стороны региональной власти, и со стороны ТЭК самое чуткое. Мы научились находить баланс интересов. Лучшее тому свидетельство – демография. У нас каждый год прирастает количество представителей коренных народов, живущих на Ямале, в том числе тех, которые ведут традиционный образ жизни", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
По данным властей региона, 2022 году на Ямале приняли обновленную дорожную карту по улучшению социально-экономического благополучия представителей КМНС, при разработке которой, прежде всего, учитывались запросы самих тундровиков. В общей сложности, в регионе в отношении коренных жителей действует 40 мер социальной поддержки, в том числе кочевые выплаты, региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности северян, ведущих традиционный образ жизни, а также чумовой капитал, которым за три года воспользовались 247 молодых кочующих семей. Помимо этого, в автономном округе осуществляется поддержка традиционных видов хозяйствования – оленеводства, рыболовства и сбора дикоросов.
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"Сенаторы поддержали предложение правительства ЯНАО по созданию геоинформационной системы для существующих и планируемых объектов капитального строительства, направленной на прогнозирование рисков, связанных с деградацией многолетнемерзлых грунтов", - добавили в правительстве региона.
Дни Ямало-Ненецкого автономного округа проходят в Совете Федерации с 19 по 21 февраля. В них принимают участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
, председатель законодательного собрания округа Сергей Ямкин и представители органов государственной власти региона.