https://ria.ru/20240220/wikileaks-1928539915.html

Главред WikiLeaks объявил о шествии к Даунинг-стрит в поддержку Ассанжа

Главред WikiLeaks объявил о шествии к Даунинг-стрит в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024

Главред WikiLeaks объявил о шествии к Даунинг-стрит в поддержку Ассанжа

Активисты, выступающие в поддержку Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США, планируют в среду шествием направиться к резиденции британского премьера РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:59

2024-02-20T17:59

2024-02-20T19:22

в мире

сша

джулиан ассанж

wikileaks

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великобритания

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Активисты, выступающие в поддержку Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США, планируют в среду шествием направиться к резиденции британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит после окончания слушаний по делу журналиста, заявил главред сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон, трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу"."Завтра после слушаний мы шествием направимся к Даунинг-стрит и выскажем там наше мнение. Остановите это издевательство! Освободите Джулиана Ассанжа!" — заявил он на акции, которая проходит перед зданием Высокого суда в столице Великобритании.Высокий суд Лондона 20 февраля начал двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его выдачи в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.Дело АссанжаАвстралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими солдатами мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также еще 250 тысяч американских документов дипломатического характера.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.В июне 2022-го тогдашний министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанж в США после того, как британские суды решили, что выдача не будет представлять угрозу для жизни журналиста.В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928521722.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html

https://ria.ru/20240214/arest-1927457125.html

сша

великобритания

лондон

афганистан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, великобритания, лондон, риши сунак, афганистан