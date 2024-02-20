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Главред WikiLeaks объявил о шествии к Даунинг-стрит в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024
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17:59 20.02.2024 (обновлено: 19:22 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/wikileaks-1928539915.html
Главред WikiLeaks объявил о шествии к Даунинг-стрит в поддержку Ассанжа
Главред WikiLeaks объявил о шествии к Даунинг-стрит в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024
Главред WikiLeaks объявил о шествии к Даунинг-стрит в поддержку Ассанжа
Активисты, выступающие в поддержку Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США, планируют в среду шествием направиться к резиденции британского премьера РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:59
2024-02-20T19:22
в мире
сша
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
великобритания
лондон
риши сунак
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Активисты, выступающие в поддержку Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США, планируют в среду шествием направиться к резиденции британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит после окончания слушаний по делу журналиста, заявил главред сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон, трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу".&quot;Завтра после слушаний мы шествием направимся к Даунинг-стрит и выскажем там наше мнение. Остановите это издевательство! Освободите Джулиана Ассанжа!&quot; — заявил он на акции, которая проходит перед зданием Высокого суда в столице Великобритании.Высокий суд Лондона 20 февраля начал двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его выдачи в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.Дело АссанжаАвстралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими солдатами мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также еще 250 тысяч американских документов дипломатического характера.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.В июне 2022-го тогдашний министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанж в США после того, как британские суды решили, что выдача не будет представлять угрозу для жизни журналиста.В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928521722.html
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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, великобритания, лондон, риши сунак, афганистан
В мире, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Великобритания, Лондон, Риши Сунак, Афганистан
Главред WikiLeaks объявил о шествии к Даунинг-стрит в поддержку Ассанжа

Главред WikiLeaks призвал идти к Даунинг-стрит после слушаний по делу Ассанжа

© AP Photo / Kirsty WigglesworthАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Активисты, выступающие в поддержку Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США, планируют в среду шествием направиться к резиденции британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит после окончания слушаний по делу журналиста, заявил главред сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон, трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу".
«

"Завтра после слушаний мы шествием направимся к Даунинг-стрит и выскажем там наше мнение. Остановите это издевательство! Освободите Джулиана Ассанжа!" — заявил он на акции, которая проходит перед зданием Высокого суда в столице Великобритании.

Высокий суд Лондона 20 февраля начал двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его выдачи в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его
Вчера, 16:55

Дело Ассанжа

Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими солдатами мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также еще 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Отец Ассанжа обратился к британским властям
Вчера, 13:51
В июне 2022-го тогдашний министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанж в США после того, как британские суды решили, что выдача не будет представлять угрозу для жизни журналиста.
В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин вспомнил историю Ассанжа, говоря об угрозе ареста Карлсона
14 февраля, 23:35
 
В миреСШАДжулиан АссанжWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВеликобританияЛондонРиши СунакАфганистан
 
 
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