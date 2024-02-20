Главред WikiLeaks объявил о шествии к Даунинг-стрит в поддержку Ассанжа
Главред WikiLeaks призвал идти к Даунинг-стрит после слушаний по делу Ассанжа
© AP Photo / Kirsty WigglesworthАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Активисты, выступающие в поддержку Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США, планируют в среду шествием направиться к резиденции британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит после окончания слушаний по делу журналиста, заявил главред сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон, трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу".
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"Завтра после слушаний мы шествием направимся к Даунинг-стрит и выскажем там наше мнение. Остановите это издевательство! Освободите Джулиана Ассанжа!" — заявил он на акции, которая проходит перед зданием Высокого суда в столице Великобритании.
Высокий суд Лондона 20 февраля начал двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его выдачи в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Дело Ассанжа
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими солдатами мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также еще 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.
В июне 2022-го тогдашний министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанж в США после того, как британские суды решили, что выдача не будет представлять угрозу для жизни журналиста.
В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.