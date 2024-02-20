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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:46 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/vzryvy-1928607182.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 20.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:46
2024-02-20T23:46
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

"Страна.ua": в Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале издания.
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"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
7 февраля, 18:21
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковВ мире
 
 
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