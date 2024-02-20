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В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2024

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы произошли в районе Чугуева Харьковской области Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T00:56

2024-02-20T00:56

2024-02-20T01:06

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Взрывы произошли в районе Чугуева Харьковской области Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Чугуева Харьковской области", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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украина, в мире, чугуев, вооруженные силы украины