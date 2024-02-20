https://ria.ru/20240220/vtb-1928402078.html

ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов

ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов - РИА Новости, 20.02.2024

ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов

ВТБ разработал четыре стратегии для хотя бы частичного возвращения заблокированных Западом активов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:03

2024-02-20T11:03

2024-02-20T15:14

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВТБ разработал четыре стратегии для хотя бы частичного возвращения заблокированных Западом активов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов."Объем наших заблокированных активов на 21 декабря 2023 года составляет около 900 миллиардов рублей", — сказал он.Пьянов отметил, что эта величина зависит от курса, поэтому если курс будет колебаться, то и совокупный объем заблокированных активов может меняться. Средняя ставка резервирования по ним — около 80 процентов, пояснил топ-менеджер.Пьянов добавил, что ВТБ является рекордсменом среди банков с таким объемом заблокированных активов.Топ-менеджер рассказал, что у банка существует четыре возможных стратегии по обеспечению хотя бы частичного возвращения заблокированных из-за санкций Запада активов.По его словам, ВТБ нашел "одного такого контрагента", но не может назвать его, и допустил продажу части заблокированных активов уже в 2024 году.Детали четвертой стратегии первый зампред банка не стал раскрывать.

https://ria.ru/20240211/aktivy-1926666764.html

https://ria.ru/20240219/aktivy-1928182860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, втб, санкции в отношении россии, реакция на санкции, россия