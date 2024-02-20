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ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов - РИА Новости, 20.02.2024
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11:03 20.02.2024 (обновлено: 15:14 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/vtb-1928402078.html
ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов
ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов - РИА Новости, 20.02.2024
ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов
ВТБ разработал четыре стратегии для хотя бы частичного возвращения заблокированных Западом активов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:03
2024-02-20T15:14
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВТБ разработал четыре стратегии для хотя бы частичного возвращения заблокированных Западом активов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.&quot;Объем наших заблокированных активов на 21 декабря 2023 года составляет около 900 миллиардов рублей&quot;, — сказал он.Пьянов отметил, что эта величина зависит от курса, поэтому если курс будет колебаться, то и совокупный объем заблокированных активов может меняться. Средняя ставка резервирования по ним — около 80 процентов, пояснил топ-менеджер.Пьянов добавил, что ВТБ является рекордсменом среди банков с таким объемом заблокированных активов.Топ-менеджер рассказал, что у банка существует четыре возможных стратегии по обеспечению хотя бы частичного возвращения заблокированных из-за санкций Запада активов.По его словам, ВТБ нашел "одного такого контрагента", но не может назвать его, и допустил продажу части заблокированных активов уже в 2024 году.Детали четвертой стратегии первый зампред банка не стал раскрывать.
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экономика, втб, санкции в отношении россии, реакция на санкции, россия
Экономика, ВТБ, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Россия
ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов

ВТБ сообщил о четырех стратегиях по возвращению заблокированных Западом активов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 февРИА Новости. ВТБ разработал четыре стратегии для хотя бы частичного возвращения заблокированных Западом активов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
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"Объем наших заблокированных активов на 21 декабря 2023 года составляет около 900 миллиардов рублей", — сказал он.

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Пьянов отметил, что эта величина зависит от курса, поэтому если курс будет колебаться, то и совокупный объем заблокированных активов может меняться. Средняя ставка резервирования по ним — около 80 процентов, пояснил топ-менеджер.
Пьянов добавил, что ВТБ является рекордсменом среди банков с таким объемом заблокированных активов.
Топ-менеджер рассказал, что у банка существует четыре возможных стратегии по обеспечению хотя бы частичного возвращения заблокированных из-за санкций Запада активов.
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    Первая — это выделение из состава группы специального юрлица. Он напомнил, что такие структуры планируется выделить как из банка "Открытие", так и ВТБ, на которые суммарно придется заблокированных обязательств примерно на 183 миллиарда рублей.
  2. 2.
    Вторая возможная стратегия — судебная. Топ-менеджер банка отметил, что уже запущены судебные процедуры в отношении бывших "дочек" — VTB Bank (Europe) и VTB Capital Plc.
  3. 3.
    Третья стратегия — найти контрагентов на рынке, у которых есть избыток обязательств с держателями из недружественных стран.
По его словам, ВТБ нашел "одного такого контрагента", но не может назвать его, и допустил продажу части заблокированных активов уже в 2024 году.
Детали четвертой стратегии первый зампред банка не стал раскрывать.
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