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ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов
ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов - РИА Новости, 20.02.2024
ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов
ВТБ разработал четыре стратегии для хотя бы частичного возвращения заблокированных Западом активов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:03
2024-02-20T11:03
2024-02-20T15:14
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВТБ разработал четыре стратегии для хотя бы частичного возвращения заблокированных Западом активов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов."Объем наших заблокированных активов на 21 декабря 2023 года составляет около 900 миллиардов рублей", — сказал он.Пьянов отметил, что эта величина зависит от курса, поэтому если курс будет колебаться, то и совокупный объем заблокированных активов может меняться. Средняя ставка резервирования по ним — около 80 процентов, пояснил топ-менеджер.Пьянов добавил, что ВТБ является рекордсменом среди банков с таким объемом заблокированных активов.Топ-менеджер рассказал, что у банка существует четыре возможных стратегии по обеспечению хотя бы частичного возвращения заблокированных из-за санкций Запада активов.По его словам, ВТБ нашел "одного такого контрагента", но не может назвать его, и допустил продажу части заблокированных активов уже в 2024 году.Детали четвертой стратегии первый зампред банка не стал раскрывать.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, втб, санкции в отношении россии, реакция на санкции, россия
Экономика, ВТБ, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Россия
ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов
ВТБ сообщил о четырех стратегиях по возвращению заблокированных Западом активов
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВТБ разработал четыре стратегии для хотя бы частичного возвращения заблокированных Западом активов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
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"Объем наших заблокированных активов на 21 декабря 2023 года составляет около 900 миллиардов рублей", — сказал он.
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Пьянов отметил, что эта величина зависит от курса, поэтому если курс будет колебаться, то и совокупный объем заблокированных активов может меняться. Средняя ставка резервирования по ним — около 80 процентов, пояснил топ-менеджер.
Пьянов добавил, что ВТБ является рекордсменом среди банков с таким объемом заблокированных активов.
Топ-менеджер рассказал, что у банка существует четыре возможных стратегии по обеспечению хотя бы частичного возвращения заблокированных из-за санкций Запада активов.
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1. Первая — это выделение из состава группы специального юрлица. Он напомнил, что такие структуры планируется выделить как из банка "Открытие", так и ВТБ, на которые суммарно придется заблокированных обязательств примерно на 183 миллиарда рублей.
2.Вторая возможная стратегия — судебная. Топ-менеджер банка отметил, что уже запущены судебные процедуры в отношении бывших "дочек" — VTB Bank (Europe) и VTB Capital Plc.
3.Третья стратегия — найти контрагентов на рынке, у которых есть избыток обязательств с держателями из недружественных стран.
По его словам, ВТБ нашел "одного такого контрагента", но не может назвать его, и допустил продажу части заблокированных активов уже в 2024 году.
Детали четвертой стратегии первый зампред банка не стал раскрывать.
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