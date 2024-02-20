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"Очень тяжело". В Швеции сделали неожиданное признание из-за Украины
"Очень тяжело". В Швеции сделали неожиданное признание из-за Украины - РИА Новости, 20.02.2024
"Очень тяжело". В Швеции сделали неожиданное признание из-за Украины
Швеция не может восполнить запасы вооружений после поставок Украине из-за роста цен, пишет SVT. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:36
2024-02-20T22:36
2024-02-20T22:36
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Швеция не может восполнить запасы вооружений после поставок Украине из-за роста цен, пишет SVT."Выделенной вооруженным силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику", — признал командующий шведской армией Йонни Линдфорс.Отмечается, что изначально предполагалось, что подаренное киевскому режиму оборудование удастся быстро заменить на новое. Но в оборонной промышленности произошел скачок цен: в некоторых случаях они выросли вдвое. Военный посетовал, что эта ситуация приводит к снижению боеготовности страны."Нам очень тяжело", — резюмировал Линдфорс.Во вторник министр обороны Пол Юнсон заявил, что Швеция направит Украине 15-й пакет помощи на сумму около 680 миллионов долларов.По информации шведских СМИ, он стал крупнейшим за все время. Ранее Стокгольм потратил на эти цели в сумме 2,9 миллиарда долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, швеция, украина, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Украина, Стокгольм (город)
"Очень тяжело". В Швеции сделали неожиданное признание из-за Украины
SVT: Швеция не может полностью восполнить запасы оружия после поставок ВСУ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Швеция не может восполнить запасы вооружений после поставок Украине из-за роста цен, пишет SVT
.
"Выделенной вооруженным силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику", — признал командующий шведской армией Йонни Линдфорс.
Министр обороны Швеции похвалил Россию
Отмечается, что изначально предполагалось, что подаренное киевскому режиму оборудование удастся быстро заменить на новое. Но в оборонной промышленности произошел скачок цен: в некоторых случаях они выросли вдвое. Военный посетовал, что эта ситуация приводит к снижению боеготовности страны.
"Нам очень тяжело", — резюмировал Линдфорс.
Во вторник министр обороны Пол Юнсон заявил, что Швеция направит Украине 15-й пакет помощи на сумму около 680 миллионов долларов.
По информации шведских СМИ, он стал крупнейшим за все время. Ранее Стокгольм
потратил на эти цели в сумме 2,9 миллиарда долларов.
Прокуратура Швеции пошла на сокрытие преступления и подлог, заявил Володин Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>