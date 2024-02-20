https://ria.ru/20240220/vsu-1928600164.html

"Очень тяжело". В Швеции сделали неожиданное признание из-за Украины

"Очень тяжело". В Швеции сделали неожиданное признание из-за Украины - РИА Новости, 20.02.2024

"Очень тяжело". В Швеции сделали неожиданное признание из-за Украины

Швеция не может восполнить запасы вооружений после поставок Украине из-за роста цен, пишет SVT. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:36

2024-02-20T22:36

2024-02-20T22:36

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Швеция не может восполнить запасы вооружений после поставок Украине из-за роста цен, пишет SVT."Выделенной вооруженным силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику", — признал командующий шведской армией Йонни Линдфорс.Отмечается, что изначально предполагалось, что подаренное киевскому режиму оборудование удастся быстро заменить на новое. Но в оборонной промышленности произошел скачок цен: в некоторых случаях они выросли вдвое. Военный посетовал, что эта ситуация приводит к снижению боеготовности страны."Нам очень тяжело", — резюмировал Линдфорс.Во вторник министр обороны Пол Юнсон заявил, что Швеция направит Украине 15-й пакет помощи на сумму около 680 миллионов долларов.По информации шведских СМИ, он стал крупнейшим за все время. Ранее Стокгольм потратил на эти цели в сумме 2,9 миллиарда долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928445261.html

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швеция

украина

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