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МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве

МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве - РИА Новости, 20.02.2024

МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные разговоры с руководством ФАТХ и ХАМАС, обсудил с ними межпалестинскую встречу в Москве, сообщил МИД РФ на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:03

2024-02-20T16:03

2024-02-20T16:04

в мире

россия

ближний восток

михаил богданов

фатх

хамас

организация освобождения палестины

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные разговоры с руководством ФАТХ и ХАМАС, обсудил с ними межпалестинскую встречу в Москве, сообщил МИД РФ на сайте. "По инициативе палестинской стороны состоялись телефонные разговоры специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, Центрального комитета ФАТХ Аззамом Ахмедом и заместителем Председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров. В ходе бесед основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта с упором на нарастающую гуманитарную катастрофу в секторе Газа. "Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой и проведением запланированной на конец февраля - начало марта в Москве на площадке Института востоковедения Российской академии наук межпалестинской встречи. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в поддержку палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, ближний восток, михаил богданов, фатх, хамас, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году