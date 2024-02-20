МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве
Богданов провел переговоры с ФАТХ и ХАМАС по межпалестинской встрече в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные разговоры с руководством ФАТХ и ХАМАС, обсудил с ними межпалестинскую встречу в Москве, сообщил МИД РФ на сайте.
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"По инициативе палестинской стороны состоялись телефонные разговоры специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, Центрального комитета ФАТХ Аззамом Ахмедом и заместителем Председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров.
В ходе бесед основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта с упором на нарастающую гуманитарную катастрофу в секторе Газа.
"Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой и проведением запланированной на конец февраля - начало марта в Москве на площадке Института востоковедения Российской академии наук межпалестинской встречи. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в поддержку палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - добавили в министерстве.