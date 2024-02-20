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МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве - РИА Новости, 20.02.2024
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16:03 20.02.2024 (обновлено: 16:04 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/vstrecha-1928507570.html
МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве
МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве - РИА Новости, 20.02.2024
МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные разговоры с руководством ФАТХ и ХАМАС, обсудил с ними межпалестинскую встречу в Москве, сообщил МИД РФ на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:03
2024-02-20T16:04
в мире
россия
ближний восток
михаил богданов
фатх
хамас
организация освобождения палестины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные разговоры с руководством ФАТХ и ХАМАС, обсудил с ними межпалестинскую встречу в Москве, сообщил МИД РФ на сайте. "По инициативе палестинской стороны состоялись телефонные разговоры специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, Центрального комитета ФАТХ Аззамом Ахмедом и заместителем Председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров. В ходе бесед основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта с упором на нарастающую гуманитарную катастрофу в секторе Газа. "Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой и проведением запланированной на конец февраля - начало марта в Москве на площадке Института востоковедения Российской академии наук межпалестинской встречи. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в поддержку палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - добавили в министерстве.
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в мире, россия, ближний восток, михаил богданов, фатх, хамас, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Михаил Богданов, ФАТХ, ХАМАС, Организация освобождения Палестины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД обсудил с ФАТХ и ХАМАС проведение встречи в Москве

Богданов провел переговоры с ФАТХ и ХАМАС по межпалестинской встрече в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные разговоры с руководством ФАТХ и ХАМАС, обсудил с ними межпалестинскую встречу в Москве, сообщил МИД РФ на сайте.
«
"По инициативе палестинской стороны состоялись телефонные разговоры специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, Центрального комитета ФАТХ Аззамом Ахмедом и заместителем Председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров.
В ходе бесед основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта с упором на нарастающую гуманитарную катастрофу в секторе Газа.
"Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой и проведением запланированной на конец февраля - начало марта в Москве на площадке Института востоковедения Российской академии наук межпалестинской встречи. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в поддержку палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - добавили в министерстве.
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В миреРоссияБлижний ВостокМихаил БогдановФАТХХАМАСОрганизация освобождения ПалестиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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