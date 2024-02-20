https://ria.ru/20240220/vozrast-1928218529.html

Нейронный сбой. Ученые объяснили причину "успеха" мошенников

Нейронный сбой. Ученые объяснили причину "успеха" мошенников - РИА Новости, 20.02.2024

Нейронный сбой. Ученые объяснили причину "успеха" мошенников

Все больше данных о том, что пожилые люди легче поддаются обману злоумышленников. Только в США у стариков выманивают порядка 28 миллиардов долларов в год... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:00

2024-02-20T08:00

2024-02-20T13:39

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Все больше данных о том, что пожилые люди легче поддаются обману злоумышленников. Только в США у стариков выманивают порядка 28 миллиардов долларов в год. Почему они такие доверчивые и как им помочь — в материале РИА Новости.Гены альтруизмаМногочисленные эксперименты показали: доверчивость заложена в нас генетически. Это необходимо для выживания вида, бескорыстие приносит много пользы и отдельному человеку, и обществу. Степень доверчивости колеблется в пределах 10-20 процентов в зависимости от страны. Это продемонстрировали исследования с близнецами в Швеции и США.Не все, однако, объясняется генами. Доверчивость меняется с возрастом, у стариков она выше, чем у молодых. Вместе с очевидными преимуществами это делает их более уязвимыми. Пожилых чаще обманывают, обкрадывают, эксплуатируют. Так, по информации Центробанка, в 2020-м среди пострадавших от мошенников больше всего тех, кому за 60, — 27%. И это только в киберпреступлениях.Как доверие влияет на наши решенияСпособность отличать надежных людей от мошенников критически важна, но с возрастом слабеет, утверждают ученые. В последние годы этому посвятили множество работ.Решение, кому доверять, а кому нет, — результат сложного мыслительного процесса. Важно и первое впечатление, и рекомендации других, и опыт. Порой достаточно взгляда на лицо. Впрочем, и тут все складывается из множества нюансов — привлекательности, эмоций, возраста, внешней схожести. А потому нередки ошибки.Лицевые сигналы, на которые мы опираемся при первичной оценке надежности незнакомцев, недостаточно информативны, со временем они могут устареть. Надо их обновлять и добавлять другие критерии, например привлекать опыт, смотреть на поведение при общении. Как именно это происходит в разных возрастных группах, не до конца понятно. Известно, что молодые и пожилые одинаково оценивают степень надежности человека по лицевым сигналам. Значит, с возрастом эта способность сохраняется. Однако старшее поколение склонно придавать первому внешнему впечатлению большее значение. Это особенно заметно при общении с незнакомцами с сомнительным прошлым или поведением, но внешне пристойных. Есть данные, что с годами сложнее распознавать эмоции и обман по лицу.Процесс принятия решения ученые изучают с помощью различных игр, в частности задачи Айова. Участникам предлагают тянуть карты из четырех колод. В первых двух карты через несколько ходов приводят к проигрышу, в двух других — к выигрышу. Надо понять, какие колоды выигрышные, и тянуть карты только из них. Здоровый человек без поражений мозга легко решает эту задачу, но не аналитически, а интуитивно. В таких экспериментах установили, что пожилые чаще доверяют ненадежным партнерам в игре, чем молодые, и вообще легко теряют бдительность.Могут ли старики лучше разбираться в людях? Для ответа на этот вопрос ученые из Университета Флориды в США использовали как классическую игровую задачу Айова, так и ее адаптированный вариант. В качестве подсказок на карты нанесли изображения лиц. Вызывающие доверие положили в хорошие колоды, ненадежные — в плохие. Как и ожидалось, все участники независимо от возраста справились с заданием.В следующем тесте хорошие и плохие лица не были связаны с выигрышными или проигрышными колодами. И здесь старики уже отставали. Им требовалось больше времени, чтобы адекватно понять ситуацию. Одно из объяснений — нарушение когнитивных способностей, в частности памяти. Пожилые отказывались верить, что ставка на хорошие лица ведет к проигрышу, забывали недавние результаты игр.Сбой в работе шестого чувстваИсследователи из Австралии, проанализировав несколько десятков экспериментов со всего мира, пришли к выводу, что с возрастом люди склонны больше воспринимать, запоминать хорошую информацию и отбрасывать негатив. Это назвали эффектом позитивности. Возможно, он связан с изменением мотивации: по мере старения человек осознает, что осталось не так много времени и ищет больше хороших эмоций.Это подтверждает и модель стареющего мозга: миндалевидное тело реагирует на негатив как передний островок, который участвует в "шестом чувстве", возникающем при непредвиденной опасности. В итоге пожилые непропорционально сильно полагаются на положительную информацию при принятии решения. Иными словами, они чаще квалифицируют плохих людей как надежных.Все эти результаты получены в лабораториях, предупреждают ученые, и нуждаются в проверке. В частности, нужно собирать статистику по обманутым и анкетировать их. Уязвимость стариков, очевидно, связана с тем, что они хуже ориентируются в цифровом мире. Возможно, следующие за ними поколения, когда постареют, будут не столь доверчивыми. Чтобы это установить, надо запускать многолетние когортные наблюдения. Сейчас есть лишь одно такое.Можно ли сделать так, чтобы старшее поколение лучше разбиралось в людях, — большой вопрос. В науке это направление пока в зачаточном состоянии. Китайские ученые попробовали приучить пожилых опираться на свои ощущения при взгляде на незнакомца, а не на черты его лица. Этот парадоксальный на первый взгляд метод дал неплохие результаты.

https://ria.ru/20200229/1565293641.html

https://ria.ru/20240119/depressiya-1922186358.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

психология, социология, биология, старение, чувства