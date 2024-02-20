https://ria.ru/20240220/voznagrazhdenie-1928452626.html

В Крыму объявили вознаграждение за поимку опасного морского хищника

В Крыму объявили вознаграждение за поимку опасного морского хищника - РИА Новости, 20.02.2024

В Крыму объявили вознаграждение за поимку опасного морского хищника

Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника групера, появившегося в Черном море. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:43

2024-02-20T13:43

2024-02-20T22:38

черное море

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника групера, появившегося в Черном море. Жиленко подчеркнул, что рыбаки впервые выловили двух груперов у берегов Крыма. Их подселили к другим обитателям аквариума. "Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия — пять тысяч рублей", — сказал Жиленко журналистам. По его словам, групер — опасный хищник, представляющий угрозу для местной фауны.

https://ria.ru/20240103/akvarium-1919578932.html

черное море

республика крым

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черное море, республика крым, общество