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В Крыму объявили вознаграждение за поимку опасного морского хищника
В Крыму объявили вознаграждение за поимку опасного морского хищника - РИА Новости, 20.02.2024
В Крыму объявили вознаграждение за поимку опасного морского хищника
Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника групера, появившегося в Черном море. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:43
2024-02-20T13:43
2024-02-20T22:38
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника групера, появившегося в Черном море. Жиленко подчеркнул, что рыбаки впервые выловили двух груперов у берегов Крыма. Их подселили к другим обитателям аквариума. "Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия — пять тысяч рублей", — сказал Жиленко журналистам. По его словам, групер — опасный хищник, представляющий угрозу для местной фауны.
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черное море, республика крым, общество
Черное море, Республика Крым, Общество
В Крыму объявили вознаграждение за поимку опасного морского хищника
Алуштинский аквариум объявил награду за вылов средиземноморского групера
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника групера, появившегося в Черном море.
Жиленко подчеркнул, что рыбаки впервые выловили двух груперов у берегов Крыма. Их подселили к другим обитателям аквариума.
"Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет. Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия — пять тысяч рублей", — сказал Жиленко журналистам.
По его словам, групер — опасный хищник, представляющий угрозу для местной фауны.
Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб