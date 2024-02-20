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В Воронеже грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.02.2024
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10:42 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/voronezh-1928397074.html
В Воронеже грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе
В Воронеже грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.02.2024
В Воронеже грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе
Двое детей получили травмы после того, как их на пешеходном переходе в Воронеже сбила грузовая "Газель", сообщает ГУМВД Воронежской области в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:42
2024-02-20T10:42
происшествия
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Двое детей получили травмы после того, как их на пешеходном переходе в Воронеже сбила грузовая "Газель", сообщает ГУМВД Воронежской области в Telegram-канале. "Накануне в 21.13 (мск) в областном центре у дома 70 "Б" по улице Грамши 69-летний водитель автомобиля ГАЗ-2834, при проезде пешеходного перехода, не предоставил преимущество движению несовершеннолетним пешеходам, переходящим проезжую часть слева направо и допустил на них наезд", - говорится в сообщении ГУМВД. В результате, по данным прокуратуры области, мальчики в возрасте 10 и 12 лет были госпитализированы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ход проверки взят на контроль прокуратурой.
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происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
В Воронеже грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе

В Воронеже госпитализировали двоих детей после наезда грузовика на переходе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Двое детей получили травмы после того, как их на пешеходном переходе в Воронеже сбила грузовая "Газель", сообщает ГУМВД Воронежской области в Telegram-канале.
"Накануне в 21.13 (мск) в областном центре у дома 70 "Б" по улице Грамши 69-летний водитель автомобиля ГАЗ-2834, при проезде пешеходного перехода, не предоставил преимущество движению несовершеннолетним пешеходам, переходящим проезжую часть слева направо и допустил на них наезд", - говорится в сообщении ГУМВД.
В результате, по данным прокуратуры области, мальчики в возрасте 10 и 12 лет были госпитализированы.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ход проверки взят на контроль прокуратурой.
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