https://ria.ru/20240220/voronezh-1928397074.html

В Воронеже грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе

В Воронеже грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.02.2024

В Воронеже грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе

Двое детей получили травмы после того, как их на пешеходном переходе в Воронеже сбила грузовая "Газель", сообщает ГУМВД Воронежской области в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:42

2024-02-20T10:42

2024-02-20T10:42

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Двое детей получили травмы после того, как их на пешеходном переходе в Воронеже сбила грузовая "Газель", сообщает ГУМВД Воронежской области в Telegram-канале. "Накануне в 21.13 (мск) в областном центре у дома 70 "Б" по улице Грамши 69-летний водитель автомобиля ГАЗ-2834, при проезде пешеходного перехода, не предоставил преимущество движению несовершеннолетним пешеходам, переходящим проезжую часть слева направо и допустил на них наезд", - говорится в сообщении ГУМВД. В результате, по данным прокуратуры области, мальчики в возрасте 10 и 12 лет были госпитализированы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ход проверки взят на контроль прокуратурой.

https://ria.ru/20231008/avtobus-1901280275.html

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происшествия, воронеж, воронежская область