https://ria.ru/20240220/vog-1928408985.html

Всероссийское общество глухих сообщило о задержании руководства

Всероссийское общество глухих сообщило о задержании руководства - РИА Новости, 20.02.2024

Всероссийское общество глухих сообщило о задержании руководства

Следователи задержали представителей руководства Всероссийского общества глухих, включая президента Станислава Иванова, сообщила организация на своем сайте. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:26

2024-02-20T11:26

2024-02-20T17:00

россия

станислав иванов

михаил брагин

всероссийское общество глухих

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следователи задержали представителей руководства Всероссийского общества глухих, включая президента Станислава Иванова, сообщила организация на своем сайте."В соответствии с решением Следственного департамента МВД России были задержаны некоторые сотрудники центрального аппарата Всероссийского общества глухих", — говорится в пресс-релизе.Среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие экс-главы отделов и сотрудники аппарата ВОГ.В организации подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с силовиками, с задержанными и их адвокатами.Общество уточнило, что работает в штатном режиме и в ближайшее время проведет пресс-конференцию по поводу происходящего.РИА Новости официальным комментарием МВД пока не располагает.

https://ria.ru/20240220/moskva-1928396312.html

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россия, станислав иванов, михаил брагин, всероссийское общество глухих