https://ria.ru/20240220/uygury-1928451764.html

В Турции шесть человек заподозрили в передаче Китаю данных об уйгурах

В Турции шесть человек заподозрили в передаче Китаю данных об уйгурах - РИА Новости, 20.02.2024

В Турции шесть человек заподозрили в передаче Китаю данных об уйгурах

Турецкая разведка задержала в Стамбуле шесть человек по подозрению в передаче китайской разведке данных об уйгурских организациях, передает во вторник телеканал РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:41

2024-02-20T13:41

2024-02-20T13:41

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СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Турецкая разведка задержала в Стамбуле шесть человек по подозрению в передаче китайской разведке данных об уйгурских организациях, передает во вторник телеканал TRT Haber. "Прокуратура Стамбула в рамках расследования установила, что семеро подозреваемых собирали данные о проживающих в Турции видных уроженцах Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, а также о некоторых ассоциациях и организациях", - передает телеканал. "Руководство Национального разведывательного управления Турции приняло решение задержать подозреваемых в передаче собранных данных разведке КНР. В результате операции полицейского управления задержаны шестеро подозреваемых, еще один в розыске", - передает канал. В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД КНР заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20230227/uygury-1854724938.html

https://ria.ru/20231123/khaker-1911377590.html

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