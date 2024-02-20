В Турции шесть человек заподозрили в передаче Китаю данных об уйгурах
В Турции задержали шесть человек по подозрению в передаче КНР данных об уйгурах
© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Турецкая разведка задержала в Стамбуле шесть человек по подозрению в передаче китайской разведке данных об уйгурских организациях, передает во вторник телеканал TRT Haber.
«
"Прокуратура Стамбула в рамках расследования установила, что семеро подозреваемых собирали данные о проживающих в Турции видных уроженцах Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, а также о некоторых ассоциациях и организациях", - передает телеканал.
"Руководство Национального разведывательного управления Турции приняло решение задержать подозреваемых в передаче собранных данных разведке КНР. В результате операции полицейского управления задержаны шестеро подозреваемых, еще один в розыске", - передает канал.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД КНР заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.