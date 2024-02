https://ria.ru/20240220/usloviya-1928534997.html

Минэнерго поддержало идею об изменениях условий для промпотребителей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ поддерживают инициативу "Россетей" об изменениях в условиях для промышленных потребителей, направленную на снижение выпадающих доходов госкомпании, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Речь идет о предложении энергокомпании запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Против этих инициатив выступил Минпромторг, отметив, что они могут привести к увеличению тарифной нагрузки на отрасли промышленности и предложил провести широкое обсуждение предложений "Россети". "Мы поддерживаем инициативу "Россетей". Это мировая практика - take or pay. Потому что, первое, если предприятие строит свою станцию, потребитель уходит в розницу с оптового рынка, это ухудшает положение остальных потребителей. Станция работает, она имеет связь с энергосистемой, они могут поддерживать нулевой переток. Это означает, что за услуги по передаче "Россети" не получают, а сети они содержат. Поэтому take or pay, конечно, это нужно внедрять", - сказал он в кулуарах форума "Россия" на ВДНХ. "Россети" в свою очередь заявляли РИА Новости, что предлагаемый подход к изменению порядка оплаты услуг электроэнергии со стороны новых потребителей обеспечивает и для сетевой компании, и для потребителя прогнозируемость и стабильность объема оказываемых услуг, а также защищает интересы потребителей.

