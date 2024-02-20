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Пентагон предположил, какие последствия ждут Украину без помощи США - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 20.02.2024 (обновлено: 23:28 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ukraine-1928602310.html
Пентагон предположил, какие последствия ждут Украину без помощи США
Пентагон предположил, какие последствия ждут Украину без помощи США - РИА Новости, 20.02.2024
Пентагон предположил, какие последствия ждут Украину без помощи США
ВСУ без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать, заявила заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:54
2024-02-20T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
нато
вооруженные силы украины
александр сырский
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. ВСУ без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.&quot;Мы не сможем предоставлять эти критически значимые PDA-пакеты (военной помощи из наличия Пентагона. — Прим. ред.), и Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать&quot;, — сказала она на брифинге для СМИ.Сингх призвала палату представителей вслед за сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без которых США не могут продолжать военные поставки.Кроме того, она прокомментировала взятие Авдеевки российскими военными, отметив, что там, "к сожалению", имел место "стратегический" отвод войск с целью сохранения артиллерии и боеприпасов.Вечером 17 февраля министр обороны доложил Владимиру Путину о полном взятии города. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.Ситуация с новым пакетом помощи КиевуВо вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
https://ria.ru/20240220/strategy-1928572943.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, александр сырский, авдеевка, майк джонсон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Авдеевка, Майк Джонсон, Владимир Путин
Пентагон предположил, какие последствия ждут Украину без помощи США

Пентагон: без помощи США Украине придется решать, какие города удерживать

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. ВСУ без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«

"Мы не сможем предоставлять эти критически значимые PDA-пакеты (военной помощи из наличия Пентагона. — Прим. ред.), и Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать", — сказала она на брифинге для СМИ.

Сингх призвала палату представителей вслед за сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без которых США не могут продолжать военные поставки.
Кроме того, она прокомментировала взятие Авдеевки российскими военными, отметив, что там, "к сожалению", имел место "стратегический" отвод войск с целью сохранения артиллерии и боеприпасов.
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе
Вчера, 19:50

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Вечером 17 февраля министр обороны доложил Владимиру Путину о полном взятии города. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
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Вчера, 18:10

Ситуация с новым пакетом помощи Киеву

Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
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Украина пожаловалась на неопределенность из-за проблем с помощью от США
18 февраля, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийАвдеевкаМайк ДжонсонВладимир Путин
 
 
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