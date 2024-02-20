Пентагон предположил, какие последствия ждут Украину без помощи США
Пентагон: без помощи США Украине придется решать, какие города удерживать
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. ВСУ без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
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"Мы не сможем предоставлять эти критически значимые PDA-пакеты (военной помощи из наличия Пентагона. — Прим. ред.), и Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать", — сказала она на брифинге для СМИ.
Сингх призвала палату представителей вслед за сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без которых США не могут продолжать военные поставки.
Кроме того, она прокомментировала взятие Авдеевки российскими военными, отметив, что там, "к сожалению", имел место "стратегический" отвод войск с целью сохранения артиллерии и боеприпасов.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Вечером 17 февраля министр обороны доложил Владимиру Путину о полном взятии города. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Ситуация с новым пакетом помощи Киеву
Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.