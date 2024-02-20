https://ria.ru/20240220/ukraina-1928587559.html

Вагенкнехт раскритиковала инициативу коалиции о поставках оружия Украине

Вагенкнехт раскритиковала инициативу коалиции о поставках оружия Украине - РИА Новости, 20.02.2024

Вагенкнехт раскритиковала инициативу коалиции о поставках оружия Украине

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала инициативу правящей коалиции о поставках дальнобойных систем вооружения Украине, назвав ее опасной. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:19

2024-02-20T21:19

2024-02-20T21:19

специальная военная операция на украине

украина

германия

россия

сергей лавров

борис писториус

сара вагенкнехт

хдс/хсс

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала инициативу правящей коалиции о поставках дальнобойных систем вооружения Украине, назвав ее опасной. Ранее немецкие СМИ сообщили, что фракции партий, входящих в правящую коалицию, на этой неделе вынесут на голосование в бундестаге проект документа, призывающего правительство Германии в числе прочего начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине для поражения стратегических объектов в российском тылу. Похожую инициативу готовит и крупнейшая оппозиционная фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): они открыто призывают поставить Украине крылатые ракеты Taurus. "Я всегда спрашиваю себя, неужели люди, которые сейчас этим занимаются, вообще не знают, чем все завершилось, когда Германия или крупные безумные политики в Германии дважды в истории приносили войну на территорию России - а ведь тогда Россия не была ядерной державой. Тот, кто хочет принести войну в Россию, несет войну в Германию. Это создает такую опасную ситуацию, что я могу лишь призывать этих политиков прийти в чувство", - заявила Вагенкнехт на пресс-конференции. Она подчеркнула, что поставки ракет Taurus не приведут к прекращению боевых действий на Украине. По ее словам, мира можно достичь только путем переговоров. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности. В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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