https://ria.ru/20240220/ukraina-1928536738.html
Польские фермеры ужесточили блокаду КПП на границе с Украиной
Польские фермеры ужесточили блокаду КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024
Польские фермеры ужесточили блокаду КПП на границе с Украиной
Украинская погранслужба заявила в Telegram-канале, что участники общепольского фермерского протеста начали жестче блокировать движение на границе с Украиной,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:54
2024-02-20T17:54
2024-02-20T17:54
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинская погранслужба заявила в Telegram-канале, что участники общепольского фермерского протеста начали жестче блокировать движение на границе с Украиной, ограничив на некоторых КПП движение автобусов и легкового транспорта. "Польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что со вторника фермеры планируют перекрывать движение для всех видов транспорта на КПП "Долгобичув - Угринов", а также обещают ограничить движение автобусов и легковых автомобилей на пунктах пропуска "Зосин - Устилуг". Кроме того, на КПП "Медика - Шегини" протестующие полностью заблокировали движение фур. По данным украинских пограничников, на КПП "Гребенное - Рава-Русская" планируют пропускать только транспорт с критически важными грузами и гуманитарной помощью. В ведомстве добавили, что на пункте "Корчева - Краковец" в течение дня также будут ограничивать движение, проезд будет открыт только для автобусов и легкового транспорта в обе стороны. В свою очередь, как передает украинское издание "Страна", перевозчики пожаловались на полную блокаду границы и на рост стоимости услуг перевозки. "Если две недели назад за доставку из Гданьска в Киев платили 1500-2000 тысячи евро, то сейчас цены достигают более 4000 евро и продолжают расти", - приводит слова собеседника издание в Telegram-канале. Общепольский протест фермеров начался более недели назад. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, а в ряде мест высыпали на землю украинскую агропродукцию. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
https://ria.ru/20240220/fermer-1928509943.html
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928370489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), польша
В мире, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Польша
Польские фермеры ужесточили блокаду КПП на границе с Украиной
Погранслужба Украины заявила об усилении блокады движения польскими фермерами
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Украинская погранслужба заявила в Telegram-канале
, что участники общепольского фермерского протеста начали жестче блокировать движение на границе с Украиной, ограничив на некоторых КПП движение автобусов и легкового транспорта.
"Польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной", - говорится в сообщении ведомства.
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Уточняется, что со вторника фермеры планируют перекрывать движение для всех видов транспорта на КПП "Долгобичув - Угринов", а также обещают ограничить движение автобусов и легковых автомобилей на пунктах пропуска "Зосин - Устилуг". Кроме того, на КПП "Медика - Шегини" протестующие полностью заблокировали движение фур.
По данным украинских пограничников, на КПП "Гребенное - Рава-Русская" планируют пропускать только транспорт с критически важными грузами и гуманитарной помощью. В ведомстве добавили, что на пункте "Корчева - Краковец" в течение дня также будут ограничивать движение, проезд будет открыт только для автобусов и легкового транспорта в обе стороны.
В свою очередь, как передает украинское издание "Страна", перевозчики пожаловались на полную блокаду границы и на рост стоимости услуг перевозки. "Если две недели назад за доставку из Гданьска
в Киев
платили 1500-2000 тысячи евро, то сейчас цены достигают более 4000 евро и продолжают расти", - приводит слова собеседника издание в Telegram-канале.
Польский фермер назвал причину протестов на границе с Украиной
Общепольский протест фермеров начался более недели назад. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, а в ряде мест высыпали на землю украинскую агропродукцию.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши
объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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