https://ria.ru/20240220/ukraina-1928455345.html

Украина за два года потеряла 30 процентов экономики, признал Шмыгаль

Украина за два года потеряла 30 процентов экономики, признал Шмыгаль - РИА Новости, 20.02.2024

Украина за два года потеряла 30 процентов экономики, признал Шмыгаль

Украина за время конфликта потеряла практически треть экономики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:46

2024-02-20T13:46

2024-02-20T15:16

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина за время конфликта потеряла практически треть экономики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK."Мы потеряли 30 процентов нашей экономики <...> и 3,5 миллиона рабочих мест", — сказал он.При этом глава кабмина пожаловался на недостаточное количество боеприпасов, которые киевский режим получает от Запада."К сожалению, производство боеприпасов во всем мире, включая ЕС, не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину", — добавил Шмыгаль.В конце прошлого года США исчерпали средства на поддержку Украины, а президентский запрос о дополнительном финансировании завис в конгрессе. Республиканцы, контролирующие палату представителей, увязывают выделение для Киева 61 миллиарда долларов с ужесточением контроля над южной границей США. Как признал Владимир Зеленский, без американской поддержки Украина будет "слабой на поле боя".Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928381405.html

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Кирилл Волков

в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр