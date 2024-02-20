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Украина за два года потеряла 30 процентов экономики, признал Шмыгаль - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 20.02.2024 (обновлено: 15:16 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928455345.html
Украина за два года потеряла 30 процентов экономики, признал Шмыгаль
Украина за два года потеряла 30 процентов экономики, признал Шмыгаль - РИА Новости, 20.02.2024
Украина за два года потеряла 30 процентов экономики, признал Шмыгаль
Украина за время конфликта потеряла практически треть экономики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:46
2024-02-20T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина за время конфликта потеряла практически треть экономики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK."Мы потеряли 30 процентов нашей экономики &lt;...&gt; и 3,5 миллиона рабочих мест", — сказал он.При этом глава кабмина пожаловался на недостаточное количество боеприпасов, которые киевский режим получает от Запада."К сожалению, производство боеприпасов во всем мире, включая ЕС, не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину", — добавил Шмыгаль.В конце прошлого года США исчерпали средства на поддержку Украины, а президентский запрос о дополнительном финансировании завис в конгрессе. Республиканцы, контролирующие палату представителей, увязывают выделение для Киева 61 миллиарда долларов с ужесточением контроля над южной границей США. Как признал Владимир Зеленский, без американской поддержки Украина будет "слабой на поле боя".Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928381405.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина за два года потеряла 30 процентов экономики, признал Шмыгаль

Шмыгаль: Украина потеряла 30 процентов экономики и 3,5 миллиона рабочих мест

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина за время конфликта потеряла практически треть экономики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK.
"Мы потеряли 30 процентов нашей экономики <...> и 3,5 миллиона рабочих мест", — сказал он.
При этом глава кабмина пожаловался на недостаточное количество боеприпасов, которые киевский режим получает от Запада.
"К сожалению, производство боеприпасов во всем мире, включая ЕС, не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину", — добавил Шмыгаль.
В конце прошлого года США исчерпали средства на поддержку Украины, а президентский запрос о дополнительном финансировании завис в конгрессе. Республиканцы, контролирующие палату представителей, увязывают выделение для Киева 61 миллиарда долларов с ужесточением контроля над южной границей США. Как признал Владимир Зеленский, без американской поддержки Украина будет "слабой на поле боя".
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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