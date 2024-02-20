https://ria.ru/20240220/ukraina-1928400820.html

Эксперт рассказал, как Украина пытается компенсировать нехватку снарядов

Эксперт рассказал, как Украина пытается компенсировать нехватку снарядов - РИА Новости, 20.02.2024

Эксперт рассказал, как Украина пытается компенсировать нехватку снарядов

Киев пытается компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов на фронте массовым применением дешёвых FPV-дронов, заявил РИА Новости известный военный эксперт РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:58

2024-02-20T10:58

2024-02-20T10:58

специальная военная операция на украине

украина

алексей леонков

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев пытается компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов на фронте массовым применением дешёвых FPV-дронов, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал планы Канады поставить Украине свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов. "Речь идёт о дронах целеуказания, которые также можно использовать и в качестве камикадзе. Вкупе с обозначенными недавно Западом планами поставить Киеву миллион БПЛА складывается следующий тренд: не имея должного количества артиллерийских снарядов и возможности их своевременно производить, Украина пытается компенсировать их недостаток дешёвыми FPV-дронами", - сказал он. Эксперт отметил, что главное преимущество FPV-дронов заключается в том, что ракеты ПВО, которыми их сбивают, стоят гораздо дороже, чем эти коптеры. "Сегодня представляется сообразным охотиться не за каждым дроном, которых сегодня в зоне СВО множество, а за пунктами управления БПЛА. Противник добился увеличения дальности применения FPV-дронов, при этом операторы находятся в укрытии. Приоритетной задачей сегодня должно стать вычисление местонахождения операторов беспилотников и их поражение", - подчеркнул собеседник агентства. Сравнивая эффективность применения дронов-камиказдзе с "классической" артиллерией, эксперт отметил, что точность попадания БПЛА невысока – примерно 40%, но даже маленький коптер может спровоцировать значительный урон.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html

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украина, алексей леонков, в мире