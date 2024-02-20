https://ria.ru/20240220/ukraina-1928400820.html
Эксперт рассказал, как Украина пытается компенсировать нехватку снарядов
Эксперт рассказал, как Украина пытается компенсировать нехватку снарядов - РИА Новости, 20.02.2024
Эксперт рассказал, как Украина пытается компенсировать нехватку снарядов
Киев пытается компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов на фронте массовым применением дешёвых FPV-дронов, заявил РИА Новости известный военный эксперт РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:58
2024-02-20T10:58
2024-02-20T10:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев пытается компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов на фронте массовым применением дешёвых FPV-дронов, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал планы Канады поставить Украине свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов. "Речь идёт о дронах целеуказания, которые также можно использовать и в качестве камикадзе. Вкупе с обозначенными недавно Западом планами поставить Киеву миллион БПЛА складывается следующий тренд: не имея должного количества артиллерийских снарядов и возможности их своевременно производить, Украина пытается компенсировать их недостаток дешёвыми FPV-дронами", - сказал он. Эксперт отметил, что главное преимущество FPV-дронов заключается в том, что ракеты ПВО, которыми их сбивают, стоят гораздо дороже, чем эти коптеры. "Сегодня представляется сообразным охотиться не за каждым дроном, которых сегодня в зоне СВО множество, а за пунктами управления БПЛА. Противник добился увеличения дальности применения FPV-дронов, при этом операторы находятся в укрытии. Приоритетной задачей сегодня должно стать вычисление местонахождения операторов беспилотников и их поражение", - подчеркнул собеседник агентства. Сравнивая эффективность применения дронов-камиказдзе с "классической" артиллерией, эксперт отметил, что точность попадания БПЛА невысока – примерно 40%, но даже маленький коптер может спровоцировать значительный урон.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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украина, алексей леонков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Леонков, В мире
Эксперт рассказал, как Украина пытается компенсировать нехватку снарядов
Эксперт Леонков: Украина пытается компенсировать нехватку снарядов FPV-дронами
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев пытается компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов на фронте массовым применением дешёвых FPV-дронов, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Так он прокомментировал планы Канады
поставить Украине свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов.
На Украине началась мировая война дронов
"Речь идёт о дронах целеуказания, которые также можно использовать и в качестве камикадзе. Вкупе с обозначенными недавно Западом планами поставить Киеву миллион БПЛА складывается следующий тренд: не имея должного количества артиллерийских снарядов и возможности их своевременно производить, Украина пытается компенсировать их недостаток дешёвыми FPV-дронами", - сказал он.
Эксперт отметил, что главное преимущество FPV-дронов заключается в том, что ракеты ПВО, которыми их сбивают, стоят гораздо дороже, чем эти коптеры.
«
"Сегодня представляется сообразным охотиться не за каждым дроном, которых сегодня в зоне СВО множество, а за пунктами управления БПЛА. Противник добился увеличения дальности применения FPV-дронов, при этом операторы находятся в укрытии. Приоритетной задачей сегодня должно стать вычисление местонахождения операторов беспилотников и их поражение", - подчеркнул собеседник агентства.
Сравнивая эффективность применения дронов-камиказдзе с "классической" артиллерией, эксперт отметил, что точность попадания БПЛА невысока – примерно 40%, но даже маленький коптер может спровоцировать значительный урон.
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