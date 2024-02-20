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В США сделали неожиданный вывод о Путине - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928385587.html
В США сделали неожиданный вывод о Путине
В США сделали неожиданный вывод о Путине - РИА Новости, 20.02.2024
В США сделали неожиданный вывод о Путине
Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции на фоне противоречий на Западе, высказал свое мнение профессор Национального университета Сингапура Си... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:51
2024-02-20T09:51
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции на фоне противоречий на Западе, высказал свое мнение профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в комментарии Foreign Policy. &quot;Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. &lt;...&gt; Они контрастируют с очевидным единством в России&quot;, — отметил он.Профессор добавил, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия военных успехов Украины в 2023 году. "Эти разногласия могут быть неожиданными, но в них нет ничего удивительного. Все крупные войны оказывают мощное влияние на внутреннюю политику вовлеченных стран", — пишет он. Кроме того, на Западе нет единого мнения о продолжении конфликта и условиях мира, заявил профессор.Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление, направленное на окончание конфликта неким соглашением.
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в мире, владимир путин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия
В США сделали неожиданный вывод о Путине

Foreign Policy: Путин укрепил свои позиции на фоне разногласий Запада по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции на фоне противоречий на Западе, высказал свое мнение профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в комментарии Foreign Policy.
«

"Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. <...> Они контрастируют с очевидным единством в России", — отметил он.

Профессор добавил, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия военных успехов Украины в 2023 году.

"Эти разногласия могут быть неожиданными, но в них нет ничего удивительного. Все крупные войны оказывают мощное влияние на внутреннюю политику вовлеченных стран", — пишет он.

Кроме того, на Западе нет единого мнения о продолжении конфликта и условиях мира, заявил профессор.
Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление, направленное на окончание конфликта неким соглашением.
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