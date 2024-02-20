https://ria.ru/20240220/ukraina-1928385587.html

В США сделали неожиданный вывод о Путине

В США сделали неожиданный вывод о Путине - РИА Новости, 20.02.2024

В США сделали неожиданный вывод о Путине

Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции на фоне противоречий на Западе, высказал свое мнение профессор Национального университета Сингапура Си... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:51

2024-02-20T09:51

2024-02-20T09:51

специальная военная операция на украине

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владимир путин

украина

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции на фоне противоречий на Западе, высказал свое мнение профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в комментарии Foreign Policy. "Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. <...> Они контрастируют с очевидным единством в России", — отметил он.Профессор добавил, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия военных успехов Украины в 2023 году. "Эти разногласия могут быть неожиданными, но в них нет ничего удивительного. Все крупные войны оказывают мощное влияние на внутреннюю политику вовлеченных стран", — пишет он. Кроме того, на Западе нет единого мнения о продолжении конфликта и условиях мира, заявил профессор.Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление, направленное на окончание конфликта неким соглашением.

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в мире, владимир путин, украина, россия