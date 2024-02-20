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Маск сделал мрачное заявление об Украине - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 20.02.2024 (обновлено: 11:01 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928385451.html
Маск сделал мрачное заявление об Украине
Маск сделал мрачное заявление об Украине - РИА Новости, 20.02.2024
Маск сделал мрачное заявление об Украине
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что позиции Украины становятся слабее с каждым днем, мирное соглашение стоило заключить год назад,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:51
2024-02-20T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
илон маск
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что позиции Украины становятся слабее с каждым днем, мирное соглашение стоило заключить год назад, это позволило бы сохранить тысячи жизней. Макс отреагировал на опубликованный в социальной сети X пост о том, что пришло время для прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. В сообщении отмечалось, что Украина "проиграла войну и ничто это не изменит", так как у Киева недостаточно людей, чтобы победить. Также в посте говорилось о том, что 60 миллиардов долларов для Украины не изменят факты и Россия "сохранит Крым и часть восточной Украины". "Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее", - отреагировал Маск. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
https://ria.ru/20240216/voennye-1927700128.html
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в мире, украина, россия, илон маск, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Илон Маск, НАТО
Маск сделал мрачное заявление об Украине

Маск: позиции Украины слабеют, мирное соглашение нужно было заключить год назад

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что позиции Украины становятся слабее с каждым днем, мирное соглашение стоило заключить год назад, это позволило бы сохранить тысячи жизней.
Макс отреагировал на опубликованный в социальной сети X пост о том, что пришло время для прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. В сообщении отмечалось, что Украина "проиграла войну и ничто это не изменит", так как у Киева недостаточно людей, чтобы победить. Также в посте говорилось о том, что 60 миллиардов долларов для Украины не изменят факты и Россия "сохранит Крым и часть восточной Украины".
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"Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее", - отреагировал Маск.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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