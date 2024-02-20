https://ria.ru/20240220/ukraina-1928381405.html

Спустя десять лет после Евромайдана Украина разрушилась, заявил экс-премьер

Спустя десять лет после Евромайдана Украина разрушилась, заявил экс-премьер - РИА Новости, 20.02.2024

Спустя десять лет после Евромайдана Украина разрушилась, заявил экс-премьер

За десять лет после завершения Евромайдана Украина деградировала и разрушилась, цены на продукты питания и ЖКХ повысились в несколько раз, заявил в интервью РИА РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:24

2024-02-20T09:24

2024-02-20T09:26

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За десять лет после завершения Евромайдана Украина деградировала и разрушилась, цены на продукты питания и ЖКХ повысились в несколько раз, заявил в интервью РИА Новости к юбилею события бывший премьер страны Николай Азаров. "За эти десять лет можно сказать, что страна деградировала и по сути дела разрушилась. Если говорить об уровне жизни людей, то его даже сравнивать нельзя с 2013 годом, потому что цены на продукты питания выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Скажем, тарифы на жилищно-коммунальные услуги тоже выросли в десять и в пятнадцать раз", - заявил Азаров. Он указал на колоссальное отличие того, что происходит на самом деле, от того, что обещали на Евромайдане десять лет назад. "Ни в какой Евросоюз мы не вступили, естественно, и не вступим, потому что Европейский союз – это объединение конкурентных партнеров… и в этом пространстве могут нормально функционировать только высококонкурентные экономики", - добавил политик. По его словам, зомбирующая пропаганда продолжает отравлять умы украинцев: власти страны хотят заставить людей верить, что во всех бедах Украины виновата Россия, а не коррупция, воровство, нерациональное управление, нарушение элементарных экономических законов властями в Киеве. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html

https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html

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Азаров об Украине спустя 10 лет после Евромайдана Азаров об Украине спустя 10 лет после Евромайдана 2024-02-20T09:24 true PT1M07S

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украина, россия, николай азаров (политик), евросоюз, виктор янукович, киев, в мире