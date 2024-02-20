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Эксперт рассказал о последствиях блокады польских фермеров для Украины
Эксперт рассказал о последствиях блокады польских фермеров для Украины - РИА Новости, 20.02.2024
Эксперт рассказал о последствиях блокады польских фермеров для Украины
Сегодня польские фермеры начинают полную блокаду пограничных переходов с Украиной: на этом фоне Евросоюз, чтобы добиться расположения фермеров, может повысить... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T07:08
2024-02-20T07:08
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сегодня польские фермеры начинают полную блокаду пограничных переходов с Украиной: на этом фоне Евросоюз, чтобы добиться расположения фермеров, может повысить стоимость местного зерна, а для Украины блокада обернется разгоном цен на импортные товары, поделился мнением с РИА Новости научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин. "Для экономики Украины - это повышение цен на импортные товары. Для ЕС - это возможность повысить стоимость зерна своих производителей, что будет воспринято протестующими фермерами позитивно, тем более на фоне антикризисных мер ЕС, которые союз пытается принять, чтобы успокоить фермеров", - полагает эксперт. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Одним из их главных призывов было прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Так, Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. На прошлой неделе польский профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность" объявил, что протестующие 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной. Согласно расчетам РИА Новости, забастовки польских фермеров угрожают половине товарооборота Украины и Евросоюза в физическом выражении и более чем пятой части всей внешней торговли Украины.
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украина, в мире, польша
Эксперт рассказал о последствиях блокады польских фермеров для Украины
Эксперт: блокада польских фермеров разгонит цены на импортные товары на Украине
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сегодня польские фермеры начинают полную блокаду пограничных переходов с Украиной: на этом фоне Евросоюз, чтобы добиться расположения фермеров, может повысить стоимость местного зерна, а для Украины блокада обернется разгоном цен на импортные товары, поделился мнением с РИА Новости научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин.
«
"Для экономики Украины - это повышение цен на импортные товары. Для ЕС - это возможность повысить стоимость зерна своих производителей, что будет воспринято протестующими фермерами позитивно, тем более на фоне антикризисных мер ЕС, которые союз пытается принять, чтобы успокоить фермеров", - полагает эксперт.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Одним из их главных призывов было прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Так, Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
На прошлой неделе польский профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность" объявил, что протестующие 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной. Согласно расчетам РИА Новости, забастовки польских фермеров угрожают половине товарооборота Украины и Евросоюза в физическом выражении и более чем пятой части всей внешней торговли Украины.
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