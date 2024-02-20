https://ria.ru/20240220/ukraina-1928365834.html

На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"*

На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"* - РИА Новости, 20.02.2024

На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"*

Член запрещенной в России украинской террористической организации "Правый сектор"* Альберт Кручинин получил ранения в Гвардейском Одесской области при подрыве... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T05:18

2024-02-20T05:18

2024-02-20T06:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член запрещенной в России украинской террористической организации "Правый сектор"* Альберт Кручинин получил ранения в Гвардейском Одесской области при подрыве автомобиля, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на "Украинскую добровольческую армию"*. "Украинская добровольческая армия* заявила, что взрыв ее автомобиля, в котором находился активист "Правого сектора"* Альберт Кручинин с женой Натальей, - это теракт", - пишет издание. Издание пишет, что областная полиция, не уточнив имен мужчины и женщины, сообщила, что за их жизни борются врачи.* Запрещенная в России экстремистская организация

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в мире, одесская область, украина