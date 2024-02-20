Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"* - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 20.02.2024 (обновлено: 06:00 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928365834.html
На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"*
На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"* - РИА Новости, 20.02.2024
На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"*
Член запрещенной в России украинской террористической организации "Правый сектор"* Альберт Кручинин получил ранения в Гвардейском Одесской области при подрыве... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:18
2024-02-20T06:00
в мире
одесская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926214972_0:183:3078:1914_1920x0_80_0_0_78477c67dd629faebaa446a8cc2142f2.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член запрещенной в России украинской террористической организации "Правый сектор"* Альберт Кручинин получил ранения в Гвардейском Одесской области при подрыве автомобиля, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на "Украинскую добровольческую армию"*. "Украинская добровольческая армия* заявила, что взрыв ее автомобиля, в котором находился активист "Правого сектора"* Альберт Кручинин с женой Натальей, - это теракт", - пишет издание. Издание пишет, что областная полиция, не уточнив имен мужчины и женщины, сообщила, что за их жизни борются врачи.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20231231/podpole-1919267665.html
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926214972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ad5b3b36feaa146479bd1be30f0f718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, украина
В мире, Одесская область, Украина
На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"*

"Страна.ua": при взрыве в Одесской области был ранен член "Правого сектора"

© AFP 2024 / ARIS MESSINISУкраинские полицейские
Украинские полицейские - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AFP 2024 / ARIS MESSINIS
Украинские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член запрещенной в России украинской террористической организации "Правый сектор"* Альберт Кручинин получил ранения в Гвардейском Одесской области при подрыве автомобиля, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на "Украинскую добровольческую армию"*.
"Украинская добровольческая армия* заявила, что взрыв ее автомобиля, в котором находился активист "Правого сектора"* Альберт Кручинин с женой Натальей, - это теракт", - пишет издание.
Издание пишет, что областная полиция, не уточнив имен мужчины и женщины, сообщила, что за их жизни борются врачи.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Координатор николаевского подполья об ударах по Харькову - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Подполье сообщило подробности об ударах по "Правому сектору*" и "Кракену"
31 декабря 2023, 16:24
 
В миреОдесская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала