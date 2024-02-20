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На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"*
На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"* - РИА Новости, 20.02.2024
На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"*
Член запрещенной в России украинской террористической организации "Правый сектор"* Альберт Кручинин получил ранения в Гвардейском Одесской области при подрыве... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:18
2024-02-20T05:18
2024-02-20T06:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член запрещенной в России украинской террористической организации "Правый сектор"* Альберт Кручинин получил ранения в Гвардейском Одесской области при подрыве автомобиля, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на "Украинскую добровольческую армию"*. "Украинская добровольческая армия* заявила, что взрыв ее автомобиля, в котором находился активист "Правого сектора"* Альберт Кручинин с женой Натальей, - это теракт", - пишет издание. Издание пишет, что областная полиция, не уточнив имен мужчины и женщины, сообщила, что за их жизни борются врачи.* Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, одесская область, украина
В мире, Одесская область, Украина
На Украине сообщили о подрыве автомобиля с членом "Правого сектора"*
"Страна.ua": при взрыве в Одесской области был ранен член "Правого сектора"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Член запрещенной в России украинской террористической организации "Правый сектор"* Альберт Кручинин получил ранения в Гвардейском Одесской области при подрыве автомобиля, сообщает издание "Страна.ua
" со ссылкой на "Украинскую добровольческую армию"*.
"Украинская добровольческая армия* заявила, что взрыв ее автомобиля, в котором находился активист "Правого сектора"* Альберт Кручинин с женой Натальей, - это теракт", - пишет издание.
Издание пишет, что областная полиция, не уточнив имен мужчины и женщины, сообщила, что за их жизни борются врачи.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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