https://ria.ru/20240220/ukraina-1928362158.html

Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт

Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2024

Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт

Великобритания использует конфликт на Украине в качестве полигона для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок, в частности, дронов-камикадзе, РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T03:23

2024-02-20T03:23

2024-02-20T03:23

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания использует конфликт на Украине в качестве полигона для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок, в частности, дронов-камикадзе, заявил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Так он прокомментировал перехваченный в зоне СВО на Донбассе британский беспилотный летательный аппарат самолетного типа Banshee Jet-80, который относится к семейству дронов, разработка которых началась еще в 80-е годы прошлого столетия. "Что же касается британцев, они, как и их партнеры из коллективного Запада, включая уже упоминавшиеся в этом контексте США, Францию и Германию, используют конфликт на Украине не только в интересах достижения своих геополитических целей, но в том числе и для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок", - сказал Федутинов. Он пояснил, что первые дроны типа Banshee Jet-80 создавались как воздушные мишени для испытания систем оружия класса "воздух-воздух" и "земля-воздух", а также тренировок летчиков и операторов ЗРК. Последующие модели реализовывались и для выполнения разведывательных заданий, а затем и в качестве дронов-камикадзе. "В целом, подход с переоборудованием воздушных мишеней в барражирующие боеприпасы был предсказуем. Мишени изначально создаются как относительно недорогие изделия, выполненные с использованием малоресурсных компонентов. Аналогичные требования характерны и для аппаратов-камикадзе", - сказал Федутинов. Для всех аппаратов этого семейства характерно использование общей аэродинамической схемы – однокилевой аппарат с треугольным крылом. В части модификаций используется двигатель внутреннего сгорания, вращающий толкающий винт. А в другой части модификаций – один или два турбореактивных двигателя (ТРД). Найденный экземпляр оснащен двумя ТРД, отметил эксперт. "Стоит отметить, что вблизи зоны проведения специальной военной операции ранее уже обнаруживались беспилотники семейства Banshee. К примеру, в прошлом году один из таких беспилотников был выловлен нашими военными в водах Черного моря. Отличием найденного сейчас дрона является наличие на борту интегрированной в конструкцию боевой части. То есть, в данном случае речи идет уже о беспилотнике-камикадзе", - сказал Федутинов.

https://ria.ru/20240220/kanada-1928355570.html

https://ria.ru/20240214/ukraina-1927400039.html

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украина, великобритания, в мире, вооруженные силы украины