Рейтинг@Mail.ru
Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928362158.html
Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт
Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2024
Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт
Великобритания использует конфликт на Украине в качестве полигона для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок, в частности, дронов-камикадзе, РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:23
2024-02-20T03:23
украина
великобритания
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания использует конфликт на Украине в качестве полигона для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок, в частности, дронов-камикадзе, заявил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Так он прокомментировал перехваченный в зоне СВО на Донбассе британский беспилотный летательный аппарат самолетного типа Banshee Jet-80, который относится к семейству дронов, разработка которых началась еще в 80-е годы прошлого столетия. "Что же касается британцев, они, как и их партнеры из коллективного Запада, включая уже упоминавшиеся в этом контексте США, Францию и Германию, используют конфликт на Украине не только в интересах достижения своих геополитических целей, но в том числе и для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок", - сказал Федутинов. Он пояснил, что первые дроны типа Banshee Jet-80 создавались как воздушные мишени для испытания систем оружия класса "воздух-воздух" и "земля-воздух", а также тренировок летчиков и операторов ЗРК. Последующие модели реализовывались и для выполнения разведывательных заданий, а затем и в качестве дронов-камикадзе. "В целом, подход с переоборудованием воздушных мишеней в барражирующие боеприпасы был предсказуем. Мишени изначально создаются как относительно недорогие изделия, выполненные с использованием малоресурсных компонентов. Аналогичные требования характерны и для аппаратов-камикадзе", - сказал Федутинов. Для всех аппаратов этого семейства характерно использование общей аэродинамической схемы – однокилевой аппарат с треугольным крылом. В части модификаций используется двигатель внутреннего сгорания, вращающий толкающий винт. А в другой части модификаций – один или два турбореактивных двигателя (ТРД). Найденный экземпляр оснащен двумя ТРД, отметил эксперт. "Стоит отметить, что вблизи зоны проведения специальной военной операции ранее уже обнаруживались беспилотники семейства Banshee. К примеру, в прошлом году один из таких беспилотников был выловлен нашими военными в водах Черного моря. Отличием найденного сейчас дрона является наличие на борту интегрированной в конструкцию боевой части. То есть, в данном случае речи идет уже о беспилотнике-камикадзе", - сказал Федутинов.
https://ria.ru/20240220/kanada-1928355570.html
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927400039.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Великобритания, В мире, Вооруженные силы Украины
Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт

Эксперт: Британия использует Украину в качестве полигона для своих разработок

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания использует конфликт на Украине в качестве полигона для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок, в частности, дронов-камикадзе, заявил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотной авиации, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
Так он прокомментировал перехваченный в зоне СВО на Донбассе британский беспилотный летательный аппарат самолетного типа Banshee Jet-80, который относится к семейству дронов, разработка которых началась еще в 80-е годы прошлого столетия.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Канада намерена отправить Украине более 800 БПЛА
00:52
"Что же касается британцев, они, как и их партнеры из коллективного Запада, включая уже упоминавшиеся в этом контексте США, Францию и Германию, используют конфликт на Украине не только в интересах достижения своих геополитических целей, но в том числе и для отработки в боевых условиях своих новых военных разработок", - сказал Федутинов.
Он пояснил, что первые дроны типа Banshee Jet-80 создавались как воздушные мишени для испытания систем оружия класса "воздух-воздух" и "земля-воздух", а также тренировок летчиков и операторов ЗРК. Последующие модели реализовывались и для выполнения разведывательных заданий, а затем и в качестве дронов-камикадзе.
«
"В целом, подход с переоборудованием воздушных мишеней в барражирующие боеприпасы был предсказуем. Мишени изначально создаются как относительно недорогие изделия, выполненные с использованием малоресурсных компонентов. Аналогичные требования характерны и для аппаратов-камикадзе", - сказал Федутинов.
Для всех аппаратов этого семейства характерно использование общей аэродинамической схемы – однокилевой аппарат с треугольным крылом. В части модификаций используется двигатель внутреннего сгорания, вращающий толкающий винт. А в другой части модификаций – один или два турбореактивных двигателя (ТРД). Найденный экземпляр оснащен двумя ТРД, отметил эксперт.
"Стоит отметить, что вблизи зоны проведения специальной военной операции ранее уже обнаруживались беспилотники семейства Banshee. К примеру, в прошлом году один из таких беспилотников был выловлен нашими военными в водах Черного моря. Отличием найденного сейчас дрона является наличие на борту интегрированной в конструкцию боевой части. То есть, в данном случае речи идет уже о беспилотнике-камикадзе", - сказал Федутинов.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
МИД Британии назвал опасность эскалации конфликта на Украине "иллюзорной"
14 февраля, 17:51
 
УкраинаВеликобританияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала