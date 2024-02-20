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Суд в Киеве продлил арест экс-президента "Мотор Сич", пишут СМИ
Суд в Киеве продлил арест экс-президента "Мотор Сич", пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
Суд в Киеве продлил арест экс-президента "Мотор Сич", пишут СМИ
Суд в Киеве продлил арест экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, подозреваемому в госизмене, до 18 апреля, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:16
2024-02-20T03:16
2024-02-20T03:16
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вячеслав богуслаев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд в Киеве продлил арест экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, подозреваемому в госизмене, до 18 апреля, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката. "Соломенский районный суд Киева 19 февраля продлил меру пресечения бывшему президенту компании "Мотор сич" Вячеславу Богуслаеву. Он будет находиться под стражей без права на внесение залога до 18 апреля. Об этом "Общественному" сообщил адвокат Руслан Волынец", - сообщает телеканал. Адвокат намерен оспорить это решение. По его словам, у Богуслаева резко ухудшается здоровье, что подтверждают документы медиков в СИЗО. Адвокат добавил, что во время заседания прокурор озвучил ряд рисков. По мнению стороны обвинения, подсудимый может скрыться, оказать влияние на свидетелей, помещать следствию, уничтожить или скрыть доказательства. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбу по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
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В мире, Киев, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Вячеслав Богуслаев, Украина
Суд в Киеве продлил арест экс-президента "Мотор Сич", пишут СМИ
"Общественное": суд продлил арест экс-президента "Мотор Сич" до 18 апреля