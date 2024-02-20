Рейтинг@Mail.ru
Суд в Киеве продлил арест экс-президента "Мотор Сич", пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928361712.html
Суд в Киеве продлил арест экс-президента "Мотор Сич", пишут СМИ
Суд в Киеве продлил арест экс-президента "Мотор Сич", пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
Суд в Киеве продлил арест экс-президента "Мотор Сич", пишут СМИ
Суд в Киеве продлил арест экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, подозреваемому в госизмене, до 18 апреля, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:16
2024-02-20T03:16
в мире
киев
мотор сич
служба безопасности украины
вячеслав богуслаев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102291/15/1022911553_0:201:640:561_1920x0_80_0_0_86c5e372294747cef3ec16cc34960777.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд в Киеве продлил арест экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, подозреваемому в госизмене, до 18 апреля, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката. "Соломенский районный суд Киева 19 февраля продлил меру пресечения бывшему президенту компании "Мотор сич" Вячеславу Богуслаеву. Он будет находиться под стражей без права на внесение залога до 18 апреля. Об этом "Общественному" сообщил адвокат Руслан Волынец", - сообщает телеканал. Адвокат намерен оспорить это решение. По его словам, у Богуслаева резко ухудшается здоровье, что подтверждают документы медиков в СИЗО. Адвокат добавил, что во время заседания прокурор озвучил ряд рисков. По мнению стороны обвинения, подсудимый может скрыться, оказать влияние на свидетелей, помещать следствию, уничтожить или скрыть доказательства. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбу по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
https://ria.ru/20231205/motorsich-1913967692.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102291/15/1022911553_0:169:640:649_1920x0_80_0_0_471d0fdd905d97cffd553bf33300d14b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, мотор сич, служба безопасности украины, вячеслав богуслаев, украина
В мире, Киев, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Вячеслав Богуслаев, Украина
Суд в Киеве продлил арест экс-президента "Мотор Сич", пишут СМИ

"Общественное": суд продлил арест экс-президента "Мотор Сич" до 18 апреля

© Фото : Мотор СичВячеслав Богуслаев
Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Мотор Сич
Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд в Киеве продлил арест экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, подозреваемому в госизмене, до 18 апреля, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на адвоката.
«
"Соломенский районный суд Киева 19 февраля продлил меру пресечения бывшему президенту компании "Мотор сич" Вячеславу Богуслаеву. Он будет находиться под стражей без права на внесение залога до 18 апреля. Об этом "Общественному" сообщил адвокат Руслан Волынец", - сообщает телеканал.
Адвокат намерен оспорить это решение. По его словам, у Богуслаева резко ухудшается здоровье, что подтверждают документы медиков в СИЗО. Адвокат добавил, что во время заседания прокурор озвучил ряд рисков. По мнению стороны обвинения, подсудимый может скрыться, оказать влияние на свидетелей, помещать следствию, уничтожить или скрыть доказательства.
СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбу по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
СМИ: украинская "Мотор Сич" не может найти замену контрактам с Россией
5 декабря 2023, 18:48
 
В миреКиевМотор СичСлужба безопасности УкраиныВячеслав БогуслаевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала