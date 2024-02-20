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Сырский боится пойти поперек Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:05 20.02.2024 (обновлено: 03:30 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928361272.html
Сырский боится пойти поперек Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ
Сырский боится пойти поперек Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ - РИА Новости, 20.02.2024
Сырский боится пойти поперек Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опасен для украинских военных тем, что боится свое вышестоящее руководство и будет выполнять указания Владимира... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:05
2024-02-20T03:30
специальная военная операция на украине
украина
александр сырский
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опасен для украинских военных тем, что боится свое вышестоящее руководство и будет выполнять указания Владимира Зеленского и его офиса, которые руководствуются вопросами политической целесообразности, а не тактики и стратегии, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Прозоров рассказал РИА Новости, что знаком с Сырским с 2017 года, когда Прозоров был в своей последней ротации в "АТО", как на Украине называют войну против ЛНР и ДНР, начатую Киевом в 2014 году, в качестве старшего оперативной группы СБУ. "Официально это была должность замкомандующего АТО по вопросам применения сил и средств СБУ, как раз командующим АТО был генерал Александр Сырский. Я пересекался с ним каждый день – или на совещаниях, или подписывали какие-то документы, или вечером сидели беседовали, неформальные беседы вели", - рассказал Прозоров. По его словам, он не согласен с распространенной в украинской прессе характеристикой Сырского как "бездаря" и "генерала 200". "Это достаточно грамотный военачальник, отличающийся личной храбростью. Я неоднократно был свидетелем, даже сопровождал его несколько раз, когда он надевал бронежилет, разгрузку с автоматными магазинами, брал оружие и лично на вертолете летел куда-то на окружаемый участок. Этого у него не отнять", - свидетельствует Прозоров. В то же время у генерала Сырского есть негативная черта, характерная для многих украинских высших офицеров, считает экс-сотрудник СБУ. "Это боязнь перед вышестоящим руководством… Он неспособен принимать какие-то самостоятельные решения, которые идут вразрез с высшим руководством. То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет", - считает Прозоров. Он напомнил, что именно это качество Сырский проявил год назад в ходе боев за Артемовск. "Все – даже и наша сторона, и украинская сторона считали, что это бессмысленная трата подготовленных сил и средств, Сырский продолжал биться о наши оборонительные рубежи. Просто потому, что он не мог пойти поперек воли высшего руководства государства. И в этом плане, конечно, генерал Сырский для ВСУ сейчас будет опасен, потому что он будет выполнять указания, которые ему будет ставить офис президента и лично Владимир Зеленский, а эти люди в большей степени руководствуются вопросами политической целесообразности, а не вопросами тактики и стратегии", - считает Прозоров.
https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927697684.html
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украина, александр сырский, владимир зеленский, василий прозоров, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
Сырский боится пойти поперек Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ

Экс-подполковник СБУ: Сырский опасен для ВСУ тем, что не противостоит Зеленскому

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опасен для украинских военных тем, что боится свое вышестоящее руководство и будет выполнять указания Владимира Зеленского и его офиса, которые руководствуются вопросами политической целесообразности, а не тактики и стратегии, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Прозоров рассказал РИА Новости, что знаком с Сырским с 2017 года, когда Прозоров был в своей последней ротации в "АТО", как на Украине называют войну против ЛНР и ДНР, начатую Киевом в 2014 году, в качестве старшего оперативной группы СБУ.
"Официально это была должность замкомандующего АТО по вопросам применения сил и средств СБУ, как раз командующим АТО был генерал Александр Сырский. Я пересекался с ним каждый день – или на совещаниях, или подписывали какие-то документы, или вечером сидели беседовали, неформальные беседы вели", - рассказал Прозоров.
По его словам, он не согласен с распространенной в украинской прессе характеристикой Сырского как "бездаря" и "генерала 200".
"Это достаточно грамотный военачальник, отличающийся личной храбростью. Я неоднократно был свидетелем, даже сопровождал его несколько раз, когда он надевал бронежилет, разгрузку с автоматными магазинами, брал оружие и лично на вертолете летел куда-то на окружаемый участок. Этого у него не отнять", - свидетельствует Прозоров.
В то же время у генерала Сырского есть негативная черта, характерная для многих украинских высших офицеров, считает экс-сотрудник СБУ.
«
"Это боязнь перед вышестоящим руководством… Он неспособен принимать какие-то самостоятельные решения, которые идут вразрез с высшим руководством. То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет", - считает Прозоров.
Он напомнил, что именно это качество Сырский проявил год назад в ходе боев за Артемовск.
"Все – даже и наша сторона, и украинская сторона считали, что это бессмысленная трата подготовленных сил и средств, Сырский продолжал биться о наши оборонительные рубежи. Просто потому, что он не мог пойти поперек воли высшего руководства государства. И в этом плане, конечно, генерал Сырский для ВСУ сейчас будет опасен, потому что он будет выполнять указания, которые ему будет ставить офис президента и лично Владимир Зеленский, а эти люди в большей степени руководствуются вопросами политической целесообразности, а не вопросами тактики и стратегии", - считает Прозоров.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Генерал ВСУ сообщил о неудобных вопросах Сырского
16 февраля, 01:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВасилий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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