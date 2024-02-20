https://ria.ru/20240220/ugol-1928601652.html

В угольной отрасли ЛНР и ДНР проведут реформы, заявило Минэнерго

В угольной отрасли ЛНР и ДНР проведут реформы, заявило Минэнерго - РИА Новости, 20.02.2024

В угольной отрасли ЛНР и ДНР проведут реформы, заявило Минэнерго

Угольную отрасль Луганской и Донецкой народных республик РФ до 2025 года ждут реформы в рамках программы социально-экономического развития новых регионов,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:50

2024-02-20T22:50

2024-02-20T22:50

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909466295_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a08f0f92115d4c5fedd95ca62d568e7e.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Угольную отрасль Луганской и Донецкой народных республик РФ до 2025 года ждут реформы в рамках программы социально-экономического развития новых регионов, сообщило Минэнерго РФ. "Угольную отрасль ЛНР и ДНР ждет ряд реформ до 2025 года в рамках программы социально-экономического развития новых регионов РФ", - говорится в Telegram-канале министерства со ссылкой на выступление замглавы ведомства Сергея Мочальникова на заседании Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в рамках международной выставки-форума "Россия". Кроме того, Мочальников отметил, что бюджетам ДНР и ЛНР будет выделена субсидия для реструктуризации действующих 18 угольных шахт. "В целях реализации программы развития ТЭК новых регионов до 15 перспективных шахт будут переданы инвесторам. На сегодняшний день одобрены заявки четырех инвесторов, которым будут переданы одиннадцать шахт", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20231016/drova-1903084641.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия"