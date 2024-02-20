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Пушилин высказался об ударах ВСУ по Донецку из HIMARS
Пушилин высказался об ударах ВСУ по Донецку из HIMARS - РИА Новости, 20.02.2024
Пушилин высказался об ударах ВСУ по Донецку из HIMARS
Киев до освобождения Авдеевки бил по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS, при этом никакой военной целесообразности в новых ударах нет, это лишь... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:58
2024-02-20T16:58
2024-02-20T16:59
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев до освобождения Авдеевки бил по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS, при этом никакой военной целесообразности в новых ударах нет, это лишь попытка создать "фон" после позорного бегства ВСУ, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "До освобождения Авдеевки у противника имелась возможность наносить такие удары простой артиллерией, что недорого сравнительно - в плане стоимости снарядов. Сейчас мы видим, что сегодняшний обстрел ... был с использованием ракет HIMARS", - сказал Пушилин. Он отметил, что раньше было много хаотичных обстрелов - ВСУ "работали по городу, чтобы вызвать соответствующие настроения у гражданского населения". "Две ракеты HIMARS, которые в районе библиотеки Крупской пролетели, говорят о том, что никакой военной целесообразности нет. Здесь мы только видим желание противника создать какой-то фон после их позорного бегства из Авдеевки", - добавил собеседник агентства.
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авдеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецк, Происшествия
Пушилин высказался об ударах ВСУ по Донецку из HIMARS
Пушилин: ВСУ бьют по Донецку из HIMARS из-за позорного бегства из Авдеевки
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев до освобождения Авдеевки бил по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS, при этом никакой военной целесообразности в новых ударах нет, это лишь попытка создать "фон" после позорного бегства ВСУ, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«
"До освобождения Авдеевки у противника имелась возможность наносить такие удары простой артиллерией, что недорого сравнительно - в плане стоимости снарядов. Сейчас мы видим, что сегодняшний обстрел ... был с использованием ракет HIMARS", - сказал Пушилин.
Он отметил, что раньше было много хаотичных обстрелов - ВСУ "работали по городу, чтобы вызвать соответствующие настроения у гражданского населения".
"Две ракеты HIMARS, которые в районе библиотеки Крупской пролетели, говорят о том, что никакой военной целесообразности нет. Здесь мы только видим желание противника создать какой-то фон после их позорного бегства из Авдеевки", - добавил собеседник агентства.
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