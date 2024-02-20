https://ria.ru/20240220/tranzit-1928354537.html

Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита

Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита - РИА Новости, 20.02.2024

Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита

"Газпрому" выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей, рассказал в интервью... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T02:15

2024-02-20T02:15

2024-02-20T02:15

экономика

россия

газпром

украина

евросоюз

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. "Газпрому" выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев."Оптимальный сценарий для России – если "Газпром" сам или через свою "дочку" будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях "Газпрома" с потребителями ничего не изменится", - пояснил он.Основной вопрос, будет ли российская компания допущена к аукционам, на которых бронируют мощности на короткий срок. Если нет, придется искать посредника, который должен будет договариваться с "Газпромом".Продление долгосрочного контракта не выгодно Украине по политическим мотивам, а "Газпрому" – из-за неопределенности спроса на российский трубопроводный газ в ЕС. Нельзя исключать и полного прекращения транзита, заключил Белогорьев.

https://ria.ru/20231219/isk-1916690496.html

россия

украина

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Максим Горбачев

экономика, россия, газпром, украина, евросоюз