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Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита - РИА Новости, 20.02.2024
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02:15 20.02.2024
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Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита
Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита - РИА Новости, 20.02.2024
Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита
"Газпрому" выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей, рассказал в интервью... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T02:15
2024-02-20T02:15
экономика
россия
газпром
украина
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. "Газпрому" выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев."Оптимальный сценарий для России – если "Газпром" сам или через свою "дочку" будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях "Газпрома" с потребителями ничего не изменится", - пояснил он.Основной вопрос, будет ли российская компания допущена к аукционам, на которых бронируют мощности на короткий срок. Если нет, придется искать посредника, который должен будет договариваться с "Газпромом".Продление долгосрочного контракта не выгодно Украине по политическим мотивам, а "Газпрому" – из-за неопределенности спроса на российский трубопроводный газ в ЕС. Нельзя исключать и полного прекращения транзита, заключил Белогорьев.
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экономика, россия, газпром, украина, евросоюз
Экономика, Россия, Газпром, Украина, Евросоюз
Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита

Белогорьев: "Газпрому" невыгодно долгосрочное продление украинского транзита

© AP Photo / Bela SzandelszkyОбъект газотранспортной системы
Объект газотранспортной системы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Объект газотранспортной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. "Газпрому" выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
«
"Оптимальный сценарий для России – если "Газпром" сам или через свою "дочку" будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях "Газпрома" с потребителями ничего не изменится", - пояснил он.
Основной вопрос, будет ли российская компания допущена к аукционам, на которых бронируют мощности на короткий срок. Если нет, придется искать посредника, который должен будет договариваться с "Газпромом".
Продление долгосрочного контракта не выгодно Украине по политическим мотивам, а "Газпрому" – из-за неопределенности спроса на российский трубопроводный газ в ЕС. Нельзя исключать и полного прекращения транзита, заключил Белогорьев.
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