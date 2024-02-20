Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита
Белогорьев: "Газпрому" невыгодно долгосрочное продление украинского транзита
© AP Photo / Bela SzandelszkyОбъект газотранспортной системы
© AP Photo / Bela Szandelszky
Объект газотранспортной системы. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. "Газпрому" выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
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"Оптимальный сценарий для России – если "Газпром" сам или через свою "дочку" будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях "Газпрома" с потребителями ничего не изменится", - пояснил он.
Основной вопрос, будет ли российская компания допущена к аукционам, на которых бронируют мощности на короткий срок. Если нет, придется искать посредника, который должен будет договариваться с "Газпромом".
Продление долгосрочного контракта не выгодно Украине по политическим мотивам, а "Газпрому" – из-за неопределенности спроса на российский трубопроводный газ в ЕС. Нельзя исключать и полного прекращения транзита, заключил Белогорьев.